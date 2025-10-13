Της άρεσε της Νατάσας Γκαρά, αναπληρώτριας πορτ-παρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, η συνέντευξη του Τσίπρα επειδή ο παραιτηθείς απ’ το βουλευτικό αξίωμα μίλησε για υπέρβαση κι «είναι αναγκαίο να κάνουμε στο πολιτικό σύστημα αυτές τις υπερβάσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να συγκροτήσουμε μια διαφορετική, προοδευτική, εναλλακτική πολιτική πρόταση». Μάλλον δεν διάβασε ότι ο πρώην αρχηγός της εισηγείται «εισβολή νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική», αμφισβητώντας έτσι τα παλιά της Κουμουνδούρου (αλλά παραδόξως όχι τις δικές του παλαιοκομματικές περγαμηνές).

Διαβατήριο

Ο Χρήστος Γιαννούλης, πάλι, απ’ όλα αυτά που είπε ο ιδρυτής του κόμματος του θέλει να μείνει στο «ποιους περιγράφει για το ληγμένο διαβατήριο». Γιατί, όπως εξήγησε, πιστεύει ότι «αφορά περισσότερο τα κόμματα που προήλθαν από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ ή εκμεταλλεύτηκαν τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ΠΑΣΟΚ». Για να μην ξεχνάμε την πρόσφατη πολιτική ιστορία: ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε από το πλιάτσικο σε στελέχη του βαθέος ΠΑΣΟΚ, τα οποία έτρεξαν να ακολουθήσουν τους ψηφοφόρους τους όταν εκείνοι πήγαν στην Κουμουνδούρου.

Βηματισμός

H Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή της Ανανεωτικής Αριστεράς συνεδρίασε το Σάββατο κι αποφάνθηκε ότι «το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι χρήσιμο να βρουν κοινό βηματισμό, κοινές πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικές δράσεις με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές». Ο Θόδωρος Μαργαρίτης το έχει θέσει και πιο ωμά, υποστηρίζοντας πως αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί απ’ αυτόν τον διάλογο. Κάπως έτσι βαδίζουν οι υπνοβάτες, χωρίς να θυμούνται τι έγινε 15 χρόνια πριν.

Προμηθέας

Ο ΠτΔ τέλεσε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Προμηθέα, που είναι αφιερωμένο στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο Πεδίον του Αρεως. Οπως είπε ο Κώστας Τασούλας, το ΕΕΑ «αυτονοήτως» το αφιέρωσε στο αρχέτυπο του ανθρώπινου αγώνα για γνώση, ελευθερία και πρόοδο. Σύμφωνοι, αλλά μήπως αυτοί οι μικρομεσαίοι μοιάζουν και λίγο με τον Προμηθέα Δεσμώτη;