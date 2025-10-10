Μπορεί η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα να έστειλε σήματα άμεσων ανακοινώσεων για το επικείμενο νέο κόμμα, όμως όλα δείχνουν πως η σειρά των εξελίξεων είναι διαφορετική. Στην ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού για το επόμενο διάστημα έχουν κυκλωθεί δύο θέματα: Πρώτον, εντός του επόμενου εικοσαημέρου, η ανακοίνωση της επιστημονικής επιτροπής του Ινστιτούτου, μαζί με τον διευθυντή (μια θέση που έμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Καλπαδάκη). Για τη σύνθεση αξιοποιούνται και πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους ή άλλες επιστημονικές δεσμεύσεις, ενώ τονίζεται πως όσοι συμμετάσχουν το κάνουν με την ιδιότητά τους, σε μια προσπάθεια να διαχωρίσουν το Ινστιτούτο από την όποια πολιτική πρωτοβουλία υπάρξει στο μέλλον.

Δεύτερο κομβικό σημείο για τον Τσίπρα είναι η έκδοση του βιβλίου για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και για τα γεγονότα που οδήγησαν στην παραίτησή του από την ηγεσία, αλλά και αυτά που ακολούθησαν μετά, στη σύγκρουση για τη διαδοχή του. Το βιβλίο, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, θα βρεθεί στα ράφια στα τέλη Νοεμβρίου – το αργότερο αρχές Δεκεμβρίου. Αμέσως θα ξεκινήσουν οι περιοδείες για την παρουσίασή του, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει μεγάλες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε αυτές τις εμφανίσεις, που επισήμως δεν φαίνεται πως έχουν οργανωτικό χαρακτήρα, η πλευρά Τσίπρα θα πάρει μια πρώτη εικόνα αφενός της απήχησης του πρώην πρωθυπουργού και αφετέρου των κοινωνικών ρευμάτων και των προσώπων ανά περιοχή που θα μπορούσαν δυνητικά να ακολουθήσουν μια πολιτική πρωτοβουλία.

Ο οδικός χάρτης

Αυτή η χαρτογράφηση είναι κρίσιμη και θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει και σε πιο άμεσες ανακοινώσεις – αναλόγως και των δημοσκοπικών ευρημάτων εκείνης της περιόδου. Ενα είναι βέβαιο: μέχρι την άνοιξη του 2026, έναν ακριβώς χρόνο πριν από τις εκλογές του 2027 (με βάση όσα έχουν ειπωθεί δημόσια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη), ο νέος χάρτης στην Κεντροαριστερά θα έχει με κάποιον τρόπο σχηματιστεί ή, τουλάχιστον, θα ετοιμάζεται.

Το επικείμενο «κόμμα Τσίπρα» είναι ίσως η πιο κρίσιμη παράμετρος για να διαμορφωθούν οι εκλογικές ισορροπίες, δεν είναι όμως η μοναδική: με βάση τον σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, το συνέδριο του κόμματος θα γίνει τους επόμενους μήνες, καθώς το νωρίτερο πια (λόγω χρονικών περιθωρίων) είναι ο Δεκέμβριος ή το αργότερο ο Φεβρουάριος. Πράγμα που σημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ θα έχει κλείσει τις εσωκομματικές διαφορές ή τις γκρίνιες που έχουν ανακύψει λόγω αμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ της ηγεσίας και μελών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, θα έχει αποφασίσει τη στρατηγική του για τις συνεργασίες, θα έχει θέσει σαφώς τον εκλογικό στόχο – το ενδεχόμενο ενός νέου αντιπάλου από την Αμαλίας, δε, αναμένεται να συσπειρώσει τον βασικό πυρήνα. «Εως τώρα όσοι έχουν βγει και έχουν πει ότι θα ήθελαν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό είναι μόνο στελέχη της παράταξης από την οποία έφυγε» ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, στο Mega News, δείχνοντας προς την κοινή στάση που τηρήθηκε από τα περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις μέχρι τώρα δηλώσεις τους.

Παράλληλα, η έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού θα ξεδιαλύνει και τις σχέσεις του με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ειδικά αν υπάρχουν αναφορές που θα καθιστούσαν την όποια προσέγγιση απαγορευτική – τα όποια «προσκλητήρια», επομένως, ή οι όποιες κινήσεις υπάρξουν από βουλευτές (ακολουθώντας το παράδειγμα του Τσίπρα) μετατίθενται.