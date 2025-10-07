Δριμείες επικρίσεις στη κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και την εικόνα δημόσιας αντιπαράθεσης της με την Κυπριακή Δημοκρατία διατύπωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤ ΝΕWS.

«Βγαίνει ο Ερντογάν στον ΟΗΕ και λέει: “αν δεν πάρετε άδεια από εμένα, καλώδιο δεν πέφτει”. Και ενώ ισχυρίζεται αυτά ο Ερντογάν για μια ευρωπαϊκή επένδυση, δεν πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσουμε το θέμα: “κύριοι, τι θα κάνετε για να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή επένδυση, την οποία υπονομεύει η Τουρκία;”» ανέφερε κατακρίνοντας τους δημόσιους διαγκωνισμούς με την Κύπρο ενώ επανέλαβε την αντίρρηση του στη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, στο πρόγραμμα SAFE.

Ασκησε έμτονη κριτική στα όσα είπε ο Κ. Μητσοτάκης για την άρση του casus belli από την Τουρκία. «Ακόμη και αν συνεδριάσει αύριο το πρωί η Τουρκική Εθνοσυνέλευση και άρει το casus belli, η Τουρκία παίρνει μόνιμα οφέλη εντασσόμενη στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Εμείς παίρνουμε κάτι, που μπορεί μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια με την ίδια ευκολία να το επαναφέρει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση», υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής.

Επέκρινε την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για ταύτιση της με τον Μπ. Νετανιάχου: «Ήμασταν πάντα μια χώρα στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε γίνει απολογητής του σφαγέα της Γάζας….. Να έχουμε στρατηγική συμμαχία, αλλά όχι να απολογούμαστε και να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο για θέματα που είναι αξιακά και βλάπτουν τη χώρα μας μακροπρόθεσμα», σημείωσε .

Αναφορικά με το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν αναγνωρίζει την πρωτοφανή, όπως είπε, μεθόδευση που έλαβε χώρα το καλοκαίρι στη Βουλή για τυχόν ευθύνες των κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη. «Mε την πρώτη ευκαιρία, και περιμένοντας και τις άλλες δικογραφίας, θα επανέλθουμε» υπογράμμισε ενω κατηγόρησε τη ΝΔ για πολιτική υποκρισία καθώς δηλώνει έτοιμη να αναθεωρηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών «αλλά μέχρι να τροποποιηθεί, τον έχει χρησιμοποιήσει σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους κ.κ. Καραμανλή, Βορίδη, Αυγενάκη, για να μην επιτρέψει στη δικαιοσύνη να τους ερευνήσει».

«Εδώ υπάρχει και το εξής ευτράπελο αναφορικά με τη σύμβαση 717: Όλοι οι υφιστάμενοι στη διοικητική πυραμίδα να οδηγούνται στη δικαιοσύνη βάσει των αδικημάτων του κ. Καραμανλή αλλά όχι ο υπουργός τους. Συμβαίνουν αυτά σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης κι έκανε ειδική αναφορά στη νέα υπόθεση με τα λεγόμενα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”

Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση διευκρίνισε ότι « με Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να δώσουμε καμία λευκή επιταγή, επειδή έχουμε το προηγούμενο του πως χειρίστηκε κοροϊδεύοντας έντεκα εκατομμύρια Έλληνες την αναθεώρηση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με 151 αντί για 180 ψήφους. Δεσμευόταν στη Βουλή ότι θα κρατήσει το πνεύμα των συναινέσεων, δέσμευση που ποδοπάτησε πριν από μερικούς μήνες. Σε όποιο άρθρο υπάρχει ο κίνδυνος η Νέα Δημοκρατία να χειριστεί τα πράγματα όπως τα χειρίστηκε στο ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή».

Επιπλέον εξήγησε: «Ή θα υπάρχει ένα διακομματικό κονσένσους, στο πως τροποποιείται το άρθρο, -άρα να υπάρχει η δέσμευση όλων των κομμάτων ότι έτσι θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή-, ή δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή διότι πολύ απλά δεν εμπιστευόμαστε τον Πρωθυπουργό, έχοντας την εμπειρία τι έκανε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Και ως προς τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου ήταν κατηγορηματικός: «Το μπόνους σε συνασπισμούς κομμάτων είναι θέμα δημοκρατίας. Διαφωνώ όμως με το να αλλάζεις τα goalpost και να λες ότι σήμερα θέλω αυτό το μπόνους, την άλλη μέρα θέλω ένα άλλο μπόνους που με βολεύει ή θέλω αυτό το όριο εισόδου στη Βουλή. Διαφωνώ γιατί είναι παρασκηνιακά παιχνίδια».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε εκ νέου πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα υλοποιήσει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στη ΔΕΘ. «Το προοδευτικό μας σχέδιο μπορεί να το εμπιστευτεί η κοινωνία πέρα από τα όρια της κεντροαριστεράς για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Το μήνυμά μου είναι απλό: Με κάθε ψήφο στη δημοκρατική παράταξη, ανοίγει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε .

Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του» ενω διατύπωσε αιχμές για το ενδεχόμενο ο κ. Τσίπρας να ιδρύσει νέο κόμμα ξεκαθαρίζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε και πρόσθεσε: «Επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του κόσμου του προοδευτικού για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες».Πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας».

«Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τα στελέχη αν και εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα γίνει και «θα αγωνιστούμε όλοι μαζί», τόνισε και για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα συνεδριάσουν τα όργανα και θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα ο χρόνος διεξαγωγής του.