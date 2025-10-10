Σπίτι έως 100 τετραγωνικά αναζήτησε ο ένας στους δύο Ελληνες που «βγήκε» στο κυνήγι της ενοικίασης από την αρχή του χρόνου, με την πλειονότητα των ενοικιαστών να στρέφεται σε κατοικίες ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ τα ανακαινισμένα και εκείνα με έξτρα παροχές ήταν ψηλά στις προτιμήσεις τους. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πανελλαδική έρευνα της RE/ΜΑΧ Ελλάς σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων για το 2025, η οποία αναδεικνύει ότι οι ενοικιαστές εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακαίνιση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακινήτου εκτός από την τοποθεσία. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τεχνολογίες «smart home» παραμένει περιορισμένο. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές αναζητούν κατοικίες φωτεινές και διαμπερείς, να είναι κοντά σε στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, αλλά και να διευκολύνεται η φιλοξενία των κατοικιδίων τους.

Στην Αττική, στα χαρακτηριστικά των ακινήτων, οι περισσότεροι αναζητούν να είναι διαμπερή και φωτεινά σε ποσοστό 94%, σε ήσυχες περιοχές (62%), με ύπαρξη εξωτερικού χώρου ή θέας και χώρου στάθμευσης (56%). Η ανακαίνιση είναι ζητούμενο για το 82% των ενοικιαστών, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα κουφώματα, με το 69% να προτιμά κουφώματα αλουμινίου και το 25% νέας τεχνολογίας (PVC κ.λπ.). Αναφορικά με τη θέρμανση το 75% ζητεί φυσικό αέριο, ενώ το ενδιαφέρον για smart home αυτοματισμούς παραμένει σχετικά περιορισμένο στο 19% και η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει βασική προτεραιότητα για το 94% των ενοικιαστών. Στη Θεσσαλονίκη το 88% των ενοικιαστών ζητεί διαμπερή και φωτεινά σπίτια, το 62% δίνει έμφαση σε θέα ή εξωτερικό χώρο και στην εγγύτητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ήσυχη περιοχή φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα μόνο για το 25% των ενοικιαστών, ενώ η ύπαρξη αποθήκης μόνο για το 12%.

Τα επιπλωμένα

Οσο για την ύπαρξη επίπλωσης το 50% ζητεί ακίνητο χωρίς επίπλωση, το 12% επιπλωμένο, ενώ το 38% δηλώνει αδιάφορο για το αν το ακίνητο είναι ή όχι επιπλωμένο. Η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι καθολικά ζητούμενο στη Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 100%. Οσο για την υπόλοιπη Ελλάδα οι ενοικιαστές ζητούν κυρίως διαμπερή και φωτεινά ακίνητα (73%), ενώ η ανακαίνιση φαίνεται να αποτελεί ζητούμενο για το 77%. Η ύπαρξη θέσης στάθμευσης είναι επίσης σημαντική (64%) και ο ένας στους δύο αναζητεί επιπλωμένο σπίτι. Στη θέρμανση, η εικόνα είναι πιο μοιρασμένη σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις καθώς το 38% επιλέγει πετρέλαιο, το 23% φυσικό αέριο και το 25% σύστημα κλιματισμού.