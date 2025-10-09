Το τρέχον συμβόλαιο; Ισχυρό ως το καλοκαίρι του 2028. Μια ολόκληρη τριετία που αυτομάτως επιβεβαιώνει και τις προθέσεις. Διότι για να το ξεκαθαρίσουμε προκαταβολικά: δεν χρειάζεται να «δέσει» ο Ολυμπιακός τον Κοστίνια. Και δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Να τον επιβραβεύσει θέλει, όπως το συνηθίζει. Και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στα επόμενα 24ωρα αυτό ακριβώς θα κάνει. Με αποδείξεις. Και υπογραφές…

Συμπλήρωσε δεκατέσσερις μήνες στο μεγάλο λιμάνι ο πορτογάλος μπακ. Και η περίπτωσή του εξελίχθηκε γρήγορα σε case study. Ενα παράδειγμα μεταγραφής ομάδας. Κάποιος που απασχόλησε ελάχιστα την ώρα της ανακοίνωσης, αλλά που όταν ήρθε η ώρα του ποδοσφαίρου αποδείχθηκε χρυσάφι. Ενας δεξιός μπακ από την ανωνυμία της Ρίο Αβε, που έγινε στρατιώτης στην πρώτη ερυθρόλευκη γραμμή. Και ένας από εκείνους που ο απαιτητικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται τυφλά.

Νοοτροπία και…

Κλασικός παίκτης ομάδας που πέρσι τέτοια εποχή δεν άφηνε ούτε τον Ρέντη ούτε στις ημέρες ρεπό θέλοντας να καταφέρει να καλύψει το gap από μια μικρή ομάδα της Πορτογαλίας στην κάτοχο του Conference League. Με ίδια νοοτροπία και ετοιμότητα είτε έπρεπε να παίξει τρία σερί ενενηντάλεπτα σε μια εβδομάδα, είτε απλά να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στην προπόνηση. Δεν είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές με αυτό το σκεπτικό. Και υπάρχει πάντα ένας τρόπος για να τους καταλάβεις. Η αντιμετώπιση που έχουν από τον προπονητή. Τον έβαλε γρήγορα ο Μέντι στον κύκλο της εμπιστοσύνης του. Και πάνω στην αθλητικότητά του «σκάρωσε» μια από τις ιδέες που υπέγραψαν το περσινό νταμπλ: Μπακ ο Κοστίνια, εξτρέμ ο Ροντινέι. Μαζί. Με τον Πορτογάλο να πατά το turbo και να τρέχει και για τον Βραζιλιάνο. Και για όλους τους συμπαίκτες του. Δεν το ξέρουν πολλοί αλλά στα data που εξετάζουν οι αναλυτές των ομάδων ελέγχοντας την αγορά, ο Κοστίνια τα… σπάει. Οπως δεν είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι δεν ήταν μόνο ο Μπάμπης Κωστούλας που έφερε στην πόρτα του Ολυμπιακού την Μπράιτον. Η αγγλική ομάδα ασχολήθηκε ζεστά και με την περίπτωση του Πορτογάλου. Εξι μήνες πριν, Γενάρη, για τον Κοστίνια η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έβαλε 12 εκατ. ευρώ στο τραπέζι!

…μέθοδος

Τι λένε οι αριθμοί του 25χρονου στο λιμάνι; 47 συμμετοχές, 3 ασίστ και 2.968 λεπτά στους αγωνιστικούς χώρους. Λένε επίσης ότι ήδη και στη νέα ομάδα του Ολυμπιακού ο ρόλος του είναι «κλειδί». Παίκτης κορμού. Διόλου παράξενο, λοιπόν, ότι η διοίκηση των νταμπλούχων θέλησε να τον ανταμείψει, ακόμη και αν το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο μακρινό καλοκαίρι του 2028. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθένας μπορεί να μαντέψει τι σημαίνει μια νέα συμφωνία. Αλλάζουν άρδην οι οικονομικοί όροι του deal. Κάτι σε διπλασιασμό λέει το ρεπορτάζ. Οπως λέει ότι έρχονται και ανακοινώσεις. Είναι πάγια τακτική του Βαγγέλη Μαρινάκη αυτή η επιβράβευση. Η αναπροσαρμογή των συμβολαίων. Καταγράφεται πολλές φορές σε ετήσια βάση. Αλλοτε με παιδιά που έρχονται από τα τμήματα υποδομής. Αλλοτε με ποδοσφαιριστές σαν τον Κοστίνια ή και σαν τον Τσικίνιο που αναμένεται να είναι ο επόμενος. Και όπως ο καθένας καταλαβαίνει είναι και από εκείνες τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ.

Μίνι άδεια

Πότε θα κεράσει τους συμπαίκτες του ο Κοστίνια για το νέο συμβόλαιο; Προφανώς αυτό θα προκύψει από την επίσημη ανακοίνωση. Σήμερα η προπόνηση είναι πρωί και όπως συμβαίνει στις εθνικές διακοπές η πρώτη εβδομάδα ολοκληρώνεται με μια άδεια που προσφέρεται για απόδραση. Επόμενη προπόνηση; Το απόγευμα της Δευτέρας, άρα ουσιαστικά ένα ολόκληρο τετραήμερο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όλους (πλην φυσικά των διεθνών). Από την περασμένη Δευτέρα όπως έγραψαν τα «ΝΕΑ» στο πρόγραμμα προπόνησης συμμετέχει κανονικά και ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ ενώ χθες ανέβασαν στροφές και ο Παναγιώτης Ρέτσος με τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Θεωρητικά και οι τρεις θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ το επόμενο Σάββατο (18/10) για το παιχνίδι με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Κάτι που δεν μπορεί να το πει κάποιος για τον Ροντινέι και τον Ντάνι Γκαρθία που συμπληρώνουν το ιατρικό δελτίο.