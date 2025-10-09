Πριν από πενήντα χρόνια ο τότε νεαρός και ανερχόμενος ντι τζέι Νίκι Χορν, συνεργάτης στον λονδρέζικο ραδιοφωνικό σταθμό Capital Radio, βρέθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη καθισμένος σταυροπόδι, πάνω σε ένα λευκό πολύτιμο μάλλινο χαλί, να τρώει τα σοκολατένια μπισκότα που του είχε φτιάξει ο ίδιος ο Λένον για να ζεστάνει μεταξύ τους την ατμόσφαιρα πριν ξεκινήσει η συνέντευξή του. Αποσπάσματα από τη συζήτησή τους μεταδόθηκαν στον σταθμό Capital το 1975, αλλά ολόκληρο το υλικό της συνέντευξης εδώ και χρόνια είχε χαθεί. Μέχρι που πρόσφατα ο Νίκι Χορν ανακάλυψε στο υπόγειο του σπιτιού του τις μπομπίνες της μαγνητοφώνησης σε ένα σκονισμένο κουτί. Αυτή η χαμένη συνέντευξη κατά την οποία ο πρώην Beatle μιλάει για τους φόβους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθούσε το τηλέφωνό του βγήκε χθες στον αέρα. Ημέρα που αν ο Λένον ήταν ζωντανός θα ήταν 85 ετών και θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

Ο Χορν από εκείνη την ημέρα θυμάται ότι επισκέφθηκε τον Λένον στο διαμέρισμά του στο κτίριο Ντακότα. Εκεί που πέντε χρόνια μετά, στην είσοδο του κτιρίου, παραμόνευε ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν για να τον πυροβολήσει θανάσιμα. Ο Χορν ήταν αγχωμένος και νευρικός, γι’ αυτό και ο Λένον τού είχε προσφέρει μπισκότα για να τον καθησυχάσει. Αργότερα ο νεαρός μουσικός παραγωγός συνειδητοποίησε ότι είχε σκορπίσει τα σοκολατένια ψίχουλα σε αυτό το παρθένο λευκό χαλί και προσπαθούσε απεγνωσμένα να τα μαζέψει ένα-ένα ώστε εκείνος να μην τα δει.

Σύμφωνα με τον «Guardian», εκείνη την εποχή ο Λένον προσπαθούσε να αποφύγει την απέλασή του από τις ΗΠΑ και είχε μηνύσει την κυβέρνηση Νίξον για παράνομες υποκλοπές και παρακολουθήσεις. Σε αυτή τη για χρόνια χαμένη συνέντευξη μιλάει γι’ αυτό το θέμα, εκφράζοντας τις υποψίες του ότι τον παρακολουθούσαν εξαιτίας του αντιπολεμικού ακτιβισμού του:

«Οταν σηκώνω το τηλέφωνο, ξέρω τη διαφορά ανάμεσα στο να είναι φυσιολογικό ή όχι. Κάθε φορά που το σηκώνω και υπάρχουν πολλοί θόρυβοι, κάτι δεν είναι εντάξει. [Η κυβέρνηση] ερχόταν για μένα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εννοώ, με παρενοχλούσαν. Καθώς άνοιγα την πόρτα μου υπήρχαν τύποι που στέκονταν στην άλλη πλευρά του δρόμου. Κι αν θα έμπαινα σε ένα αυτοκίνητο, οι τύποι αυτοί θα με ακολουθούσαν με ένα αυτοκίνητο και δεν θα κρύβονταν».

Και ο Μικ Τζάγκερ

Ωστόσο ο σταρ της μουσικής δεν μπορούσε να αποδείξει εκείνη τη στιγμή την τηλεφωνική υποκλοπή: «Απλά ξέρω ότι γίνονται πολλές επισκευές στο υπόγειο [του κτιρίου Ντακότα]». Αλλωστε δεν ήταν ο μόνος ροκ σταρ για τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση είχε επιφυλάξεις. «Ο Μικ [Τζάγκερ] έπρεπε να εξαφανίσει τα άπλυτά του για να καταφέρει ο Κιθ Ρίτσαρντς και οι υπόλοιποι να βγουν σε περιοδεία. Θέλω να πω ότι στο παρασκήνιο έκανε πολλή δουλειά μόνο και μόνο για να τους επιτραπεί η είσοδος. Οπότε όλοι μας έχουμε προβλήματα. Απλά εγώ ήθελα να μείνω εδώ» λέει ο Λένον στον Νίκι Χορν.

Εξηγεί επίσης ότι ήθελε να «πετάξει» το τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, «Walls and Bridges» (το ηχογράφησε στο διάστημα των 18 μηνών που βρισκόταν σε διάσταση με τη Γιόκο Ονο), μέχρι που οι φίλοι του τον έπεισαν να μην το κάνει. Είχε εκδηλώσει επίσης τη μάταιη τώρα πια ελπίδα του ότι η καλύτερη μουσική του δεν είχε έρθει ακόμη: «εκτός από θεομηνίες, θα είμαι εδώ για άλλα 60 χρόνια και θα συνεχίσω μέχρι το τέλος».