Για δέκατη τέταρτη φορά απέρριψαν οι σωφρονιστικές αρχές της Νέας Υόρκης τη νέα αίτηση αποφυλάκισης του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν (Mark David Chapman), του ανθρώπου που δολοφόνησε τον Τζον Λένον (John Lennon) το 1980 στο Μανχάταν. Η αρμόδια επιτροπή αποφυλακίσεων εξέτασε την υπόθεση στις 27 Αυγούστου και η απόφαση δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το αρμόδιο υπουργείο των ΗΠΑ.

Ο 70χρονος σήμερα Τσάπμαν αρνείται εδώ και τέσσερις δεκαετίες την ελευθερία, παραμένοντας έγκλειστος για το έγκλημα που συντάραξε την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Η τραγωδία της 8ης Δεκεμβρίου 1980

Ο Τζον Λένον πυροβολήθηκε θανάσιμα τη νύχτα της 8ης Δεκεμβρίου 1980, καθώς επέστρεφε στο διαμέρισμά του στο Upper West Side μαζί με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο (Yoko Ono). Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε υπογράψει ένα αυτόγραφο στον ίδιο τον Τσάπμαν, σε ένα αντίτυπο του άλμπουμ του «Double Fantasy». Ο νεαρός τότε δράστης συνελήφθη μέσα σε λίγα λεπτά στον τόπο του εγκλήματος, κρατώντας στα χέρια του το μυθιστόρημα του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ (JD Salinger), The Catcher in the Rye.

Η πλήρης καταγραφή της πρόσφατης ακρόασης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Κατά το παρελθόν, ο Τσάπμαν έχει εκφράσει μεταμέλεια για την πράξη του, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι κινήθηκε από την επιθυμία για διασημότητα.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτησή του ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης πριν από τρία χρόνια: «Ήξερα τι έκανα και ήξερα ότι ήταν κακό. Ήξερα ότι ήταν λάθος, αλλά ήθελα τη φήμη τόσο πολύ που ήμουν διατεθειμένος να κάνω τα πάντα και να αφαιρέσω μια ανθρώπινη ζωή».

Η πορεία και τα επόμενα βήματα

Ο Τσάπμαν εκτίει ποινή κάθειρξης από 20 έτη έως ισόβια στη σωφρονιστική μονάδα του Γκριν Χέιβεν, στη βόρεια Νέα Υόρκη. Το δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος αποφυλάκισης του παρέχεται ξανά σε δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με το Associated Press (AP).