Ο Ανταρς Κουμάρ, μόλις 18 ετών, από την επαρχία Μπιχάρ της Ινδίας, έγινε φέτος ο πρώτος Ινδός που κατακτά το Global Student Prize 2025 της Chegg.org, έναν θεσμό που αναδεικνύει κάθε χρόνο τους νέους με τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Ο τίτλος του «καλύτερου μαθητή του κόσμου» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 100.000 δολαρίων και μια ιστορία ζωής που εμπνέει.

Μεγαλωμένος σε μια περιοχή όπου η ηλεκτροδότηση ήταν ασταθής και το Διαδίκτυο σχεδόν ανύπαρκτο, ο Κουμάρ γνώρισε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να μορφώνεσαι μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Η μητέρα του, που εργαζόταν ως καθαρίστρια, πάλεψε για να του προσφέρει πρόσβαση στη μόρφωση, ενώ στο δημόσιο σχολείο του έλειπαν ακόμη και τα στοιχειώδη – από τα θρανία έως τους δασκάλους. Αυτές οι ελλείψεις, όμως, έγιναν το έναυσμα για να οραματιστεί μια διαφορετική πραγματικότητα για τα παιδιά της γενιάς του.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, με 1.000 ρουπίες στην τσέπη (περίπου 10 ευρώ) και έναν παλιό υπολογιστή, ταξίδεψε 1.000 χιλιόμετρα έως την πόλη Κότα, γνωστή για τα εκπαιδευτικά της κέντρα. Χωρίς τη δυνατότητα να πληρώσει δίδακτρα, αυτοεκπαιδεύτηκε αξιοποιώντας δωρεάν βιβλιοθήκες και δημόσια wifi σημεία. Παρά τις πρώτες αποτυχίες του ως νέος επιχειρηματίας, δεν σταμάτησε να προσπαθεί. Ετσι γεννήθηκε η Skillzo, μια πλατφόρμα που συνδέει νέους με χαμηλά εισοδήματα με μέντορες, προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες απασχόλησης. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 20.000 παιδιά έχουν επωφεληθεί από τις δράσεις της.

Η κοινωνική του δράση άρχισε νωρίτερα, μέσα από την πρωτοβουλία Mission Badlao (Αποστολή Αλλαγή), με την οποία ο ίδιος και η ομάδα του επισκέφθηκαν πάνω από 1.300 οικογένειες σε αγροτικές περιοχές, πετυχαίνοντας τη δημιουργία ενός δημόσιου σχολείου. Οργάνωσαν επίσης εκστρατείες εμβολιασμού κατά της Covid-19, διένειμαν προϊόντα υγιεινής σε γυναίκες και φύτεψαν 3.000 δέντρα σε κοινότητες που είχαν πληγεί από την αποψίλωση.

Η πορεία του δεν πέρασε απαρατήρητη. Με υποτροφία σπουδάζει σήμερα στο Jayshree Periwal International School και είναι ο νεότερος σύμβουλος νεολαίας της Google, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, μέσα από το φοιτητικό κοινοβούλιο Bihar Chhatra Sansad, κινητοποίησε 1.500 μαθητές και συγκέντρωσε 36.000 δολάρια για κοινωνικά προγράμματα.

Ο Κουμάρ έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας, ενώ ήδη εργάζεται στην εξέλιξη της SkillzoX, μιας αναβαθμισμένης έκδοσης της πλατφόρμας του που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να λειτουργεί ακόμα και σε περιοχές χωρίς σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ετοιμάζει, επίσης, το Ignite Fellowship, ένα πρόγραμμα υποστήριξης νέων καινοτόμων, και μια σειρά ντοκιμαντέρ με ιστορίες μαθητών που αλλάζουν τον κόσμο από το περιθώριο.Κατά την απονομή του βραβείου στο Λονδίνο, ο νεαρός Ινδός αφιέρωσε τη διάκριση «σε όλους τους νέους που τολμούν να ονειρευτούν πέρα από τις συνθήκες τους».