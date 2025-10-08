Το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη ένιωσε για τα καλά στο πετσί του εκείνο το φθηνό παιχνίδι της τύχης που και στο ποδόσφαιρο μπορεί σε μια στιγμή να αλλάξει μια ιστορία. Του συνέβη μάλιστα με τον πιο ειρωνικό τρόπο. Γιατί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα τα έκανε όλα σωστά στη φάση του 63΄ μέχρι να του χρεωθεί το λάθος που μπέρδεψε το σενάριο στο ντέρμπι της Τούμπας. Εμεινε όπως πάντα «τελευταίος» στην εκτέλεση ενός κόρνερ που είχε στείλει την αεροπορία του Ολυμπιακού στην επίθεση. Κάλυψε γρήγορα και σωστά στον δεξιό διάδρομο το transition του ΠΑΟΚ. Εβαλε στην πλάτη του τον Τάισον ελέγχοντας την μπάλα στο 100%. Ηταν μακριά από μια εύκολη πάσα στον Κωσταντή Τζολάκη για να αλλάξει η κατοχή της μπάλας. Εκεί όμως γλίστρησε. Και άνοιξε διάδρομος δώρο για το 1-1. Και τελικά για ένα άλλο παιχνίδι.

Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε. Τυπικός εφιάλτης για αμυντικό, αυτός που έζησε ο αργεντινός μπακ στη Θεσσαλονίκη. Κάτι που βεβαίως αργά ή γρήγορα συμβαίνει στον καθένα. Τυχερός αν δεν προκύψει το λάθος βράδυ, στο λάθος παιχνίδι. Διπλά άτυχος αν το timing το κρατήσει «ζωντανό» στη συζήτηση και για καμιά 15αριά μέρες. Σαν τις τωρινές δηλαδή που μόλις ξεκίνησε μια ακόμη εθνική διακοπή. Είναι έμπειρος βεβαίως ο 26χρονος από τη Σάντα Φε. Εχει τόσες παραστάσεις στην καριέρα του που αν μη τι άλλο μπορεί να το φιλοσοφήσει. Να καταλάβει πως αυτή η «γλίστρα» έπαιξε τον ρόλο της στην πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στη Super League έπειτα από έξι ολόκληρους μήνες. Και απλά να μην κοιτάξει πίσω. Είναι μέρος του παιχνιδιού να μπορείς να αντιμετωπίζεις και τέτοιες αναποδιές.

Περισσότερο από όλους

Εχει ξεκινήσει πολύ καλά στη σεζόν ο αριστεροπόδαρος μπακ. Είναι από τους πλέον σταθερούς σε απόδοση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που ούτως ή άλλως τον εμπιστεύεται απόλυτα στους 20 μήνες συνεργασίας τους, του έχει δώσει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του. Οι αριθμοί τα λένε όλα: 6Χ6 στη Super League και 575 λεπτά συμμετοχής – όσα κανείς άλλος Ερυθρόλευκος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, 2Χ2 στο Champions League στο απόλυτο των 200 λεπτών που κράτησαν οι μάχες με την Πάφο στο Φάληρο και την Αρσεναλ στο Λονδίνο. Στο μοναδικό που δεν χρησιμοποιήθηκε ήταν στην Τρίπολη με τον Αστέρα για το Κύπελλο. Η μια φορά του Μπρούνο Ονιεμαέτσι που αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη για το απαραίτητο rotation στα ίδια τετραγωνικά. Ο Νιγηριανός έφυγε τη Δευτέρα για την εθνική του ομάδα –είναι βασικός. Θα περίμενε κάποιος πως έπειτα από το απαραίτητο διάστημα προσαρμογής και μια ολόκληρη προετοιμασία το καλοκαίρι ίσως να είχε μεγαλύτερο ρόλο. Ως εδώ όμως δεν προκύπτει: το ματς Κυπέλλου και εννέα λεπτά όλα και όλα στο πρωτάθλημα.

«Κύκλος»

Η «σχέση» Ορτέγκα – Μπρούνο στο αριστερό άκρο και ο τρόπος που ο προπονητής επιλέγει να την ορίζει έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Οχι, για να ρίξει νερό στον μύλο της συζήτησης για το rotation και αν θα πρέπει σύντομα να ανοίξει ο κύκλος (του), όσο γιατί επιβεβαιώνει πως ο προπονητής του Ολυμπιακού εδώ και ενάμιση χρόνο έχει φτιάξει ένα σύνολο τόσο απαιτητικό που είναι πολύ δύσκολο να μπεις σε αυτό. Στην ομοιογένεια, τη φιλοσοφία, τον τρόπο παιχνιδιού κ.λπ. Και αυτός ο κύκλος εμπιστοσύνης υπερτερεί στο μυαλό του εκείνον του rotation. Επί της ουσίας από τον Φλεβάρη του 2024 είναι δομημένος ένας τόσο ισχυρός «κορμός» που φέρνει νίκες, καλό ποδόσφαιρο κ.λπ. αλλά που αυτομάτως κάνει δύσκολη και την εναρμόνιση μαζί του. Ο Κωσταντής Τζολάκης, ο Ροντινέι, ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Σαντιάγκο Εσε, ο Τσικίνιο, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Ζέλσον Μαρτίνς. Προφανώς και ο Ντανιέλ Ποντένσε που επέστρεψε στην ομάδα και σε αυτή την κλειστή «κάστα».

Η περσινή δράση

Πέρσι το καλοκαίρι οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν στις μεταγραφές έμπειρους σαν τον Γουίλιαν (Φούλαμ) και τον Σέρχιο Ολιβέιρα (Γαλατασαράι), έτοιμους για το παραπάνω βήμα σαν τον Κρίστοφερ Βέλντε (Λεχ Πόζναν) και τον Μάρκο Στάμενιτς (Ερυθρός Αστέρας). Τελικά στο σύνολο εντάχθηκαν και έγιναν σημαντικοί ο 23χρονος Λορέντσο Πιρόλα και ο 24χρονος Κοστίνια μπαίνοντας στην εξίσωση από τον… πάγκο. Ενας παίκτης προπονητή 100% όπως ο Ντάνι Γκαρθία που ο Μεντιλίμπαρ τον έφερε στην Ελλάδα έχοντας ακριβώς στο μυαλό του τον ρόλο που έψαχνε να καλύψει. Και φυσικά ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ που χρειάστηκε όμως ένα ολόκληρο εξάμηνο για να πάρει μπρος. Εγιναν πιο γρήγορα μέρος του συνόλου ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Μπάμπης Κωστούλας ερχόμενοι από την U-19 του συλλόγου παρά όλοι οι άλλοι. Και αυτό κάτι λέει. Και για πέρσι. Και για φέτος…

Της υπομονής

Διότι και σε αυτή την αφετηρία οι νεοφερμένοι μοιάζει να περνούν ακριβώς από την ίδια διαδικασία. Της υπομονής. Εχει μεγάλη εμπιστοσύνη ο Μεντιλίμπαρ στον «κορμό» του. Και αυτό εξηγεί με τον πιο απλοϊκό τρόπο γιατί ο Βάσκος άφησε κατά νου τις απαραίτητες μαθηματικές πράξεις – αναφορικά με τον χρόνο συμμετοχής – επιλέγοντας την 11άδα του την Κυριακή στην Τούμπα. Τους ίδιους (10/11 εκτός του τραυματία Ρέτσου) που έπαιξαν λίγα 24ωρα πριν στο Λονδίνο κόντρα στην Αρσεναλ. Ουσιαστικά τους ίδιους που αγωνίστηκαν πιο πριν και κόντρα στον Λεβαδειακό (8/11 εκτός των τραυματιών Ρέτσου και Ροντινέι με τον περσινό Μουζακίτη να συμπληρώνει τις επιλογές).

Καταλαβαίνεις…

Δεν είναι απλό να προστεθείς σε ένα τέτοιο σύνολο. Ακόμη και αν είσαι ο Ρεμί Καμπελά με τις 500 συμμετοχές καριέρας στο υψηλότερο επίπεδο, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα με τη μεγάλη διαδρομή στη Serie A της Ιταλίας, ακόμη και ο ίδιος ο Μεντί Ταρέμι που σαφώς και έχει μπει βαθύτερα από τους άλλους αλλά που θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι αυτό δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο αν δεν ήταν τραυματίας εδώ και δύο μήνες ο Γιάρεμτσουκ. Και όταν συμβαίνει με παίκτες αυτής της εμπειρίας καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι και για τους υπόλοιπους: Τον Λορέντσο Σιπιόνι και τον Γκουστάβο Μάντσα που ήρθαν από την άλλη άκρη του κόσμου, τον Ντιόγκο Νασιμέντο που ως το καλοκαίρι αγωνιζόταν στη Β΄ Πορτογαλίας

Με αποδείξεις

Οχι το timing δεν είναι καλό. Aυτή η διαδικασία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στοίχισε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Η ουσία όμως είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί ο τρόπος του Μεντιλίμπαρ επιβεβαιώνει το επίπεδο του γκρουπ που κρατά στα χέρια του. Τη δουλειά που προηγήθηκε. Το πώς αυτή η ομάδα ξεκλείδωσε ένα σωρό πίστες κατακτώντας το Conference League, το εγχώριο νταμπλ. Επαναφέροντας έπειτα από μια 5ετία το ελληνικό ποδόσφαιρο στο Champions League. Και ο Βάσκος αν μη τι άλλο έχει αποδείξει ότι δεν βιάζεται με τις μεταγραφές. Οτι ξέρει να περιμένει. Θα τις δώσει τις ευκαιρίες του, σε όλους. Οχι νωρίτερα όμως από τη στιγμή που ο ίδιος θα κρίνει.