Αν κοιτάξει κανείς ψύχραιμα τους αριθμούς, θα διαπιστώσει πως ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται και φέτος στην ίδια ακριβώς τροχιά με πέρσι — αν όχι ελαφρώς πιο πάνω.

Μετά από έξι αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ είναι ξανά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, όπως και την περσινή χρονιά την ίδια περίοδο. Η διαφορά έγκειται σε έναν μόλις βαθμό: φέτος έχει συγκεντρώσει 14 βαθμούς με απολογισμό 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και καμία ήττα (4-2-0), ενώ πέρσι, στο ίδιο σημείο, είχε 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα (4-1-1) με την ήττα από τον Άρη την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, φτάνοντας τους 13 βαθμούς. Ουσιαστικά δηλαδή, ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει μια εντυπωσιακή σταθερότητα, τόσο σε αποδοτικότητα όσο και σε αποτελεσματικότητα.

Μια ακόμα διαφορά πολύ μικρή σε σχέση με πέρσι μετά την πάροδο των έξι αγωνιστικών, είναι ότι φέτος ο ΠΑΟΚ ειναι στο -2 από την ΑΕΚ που είναι πρώτη (και υπάρχει προσεχώς το ντέρμπι μεταξύ τους στην OPAP Arena) ενώ πέρσι η διαφορά ήταν στο -1.

Η εικόνα αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη βαθμολογία, αλλά επεκτείνεται και στα επιμέρους στοιχεία της απόδοσης. Ακόμα και στο goal average, οι διαφορές είναι οριακές: φέτος, η ομάδα μετρά 9 γκολ υπέρ και 5 κατά, ενώ την περσινή σεζόν είχε 11 υπέρ και πάλι 5 κατά. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια ομάδα που ξέρει να ελέγχει τα παιχνίδια της, που κρατά σταθερή αμυντική συνοχή και που, παρότι ίσως εμφανίζει λίγο λιγότερη παραγωγικότητα μπροστά, δείχνει μεγαλύτερη ωριμότητα στη διαχείριση.

Αυτό που διαφοροποιεί τον φετινό ΠΑΟΚ είναι η αγωνιστική του ωριμότητα. Μπορεί να μην έχει σκορπίσει αντιπάλους, όμως μοιάζει πιο «μετρημένος», με καλύτερη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης, πιο ώριμος στις αποφάσεις του μέσα στο παιχνίδι. Η απουσία ήττας μετά από έξι αγωνιστικές δεν είναι τυχαία — αντικατοπτρίζει μια ομάδα που έχει μάθει να μην καταρρέει, ακόμα και όταν δεν βρίσκεται στα καλύτερά της.

Από πέρσι μέχρι φέτος, ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει εξελιχθεί σε μια ομάδα με ταυτότητα και συνέπεια, που γνωρίζει πώς να μένει στο «κάδρο» της κορυφής, ακόμα και χωρίς εκρήξεις. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια: ο Δικέφαλος διατηρεί τη δυναμική του, παραμένει σταθερός στις βάσεις του και αποδεικνύει πως η πορεία προς την κορυφή δεν χρειάζεται απαραίτητα εντυπωσιασμό, αλλά συνέπεια, πειθαρχία και διάρκεια.

Το πρωτάθλημα, φυσικά, είναι μαραθώνιος. Όμως η εικόνα των πρώτων έξι αγωνιστικών δείχνει πως ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με συνέπεια το χτίσιμο πάνω σε γερά θεμέλια — και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σταθερότητας, αλλά και αυτοπεποίθησης για τη συνέχεια.

Αν κάτι αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα στη φετινή εκκίνηση, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ διαχειρίζεται τις δυσκολίες. Οι εκτός έδρας αποστολές σε έδρες όπως η Τρίπολη ή στην Λεωφόρο με τον ΟΦΗ αλλά και τα συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν φέρει απώλειες (το 3-3 με τον Αστέρα), αλλά η ομάδα του Λουτσέσκου δείχνει πως έχει αποκτήσει το «μέταλλο» να μένει όρθια και να παίρνει αποτέλεσμα ακόμα και όταν δεν αποδίδει θεαματικά.

Αυτή η ικανότητα επιβίωσης είναι ίσως το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο της φετινής σεζόν, γιατί αποδεικνύει ότι ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να λειτουργεί σαν μεγάλη ομάδα — με πειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση και νοοτροπία νικητή.

Παράλληλα, δεν πρέπει να υποτιμηθεί και η ανανεωμένη αγωνιστική βάση που έχει χτιστεί. Παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Μεϊτέ ή ο Μιχαηλίδης δίνουν ενέργεια και ρυθμό, ενώ οι πιο έμπειροι –Λόβρεν, Τάισον, Παβλένκα– προσφέρουν σταθερότητα και ηγετική παρουσία. Αυτή η μίξη εμπειρίας και νιότης κάνει τον ΠΑΟΚ πιο ευέλικτο, πιο φρέσκο και έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος.

Το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα είναι να διατηρηθεί αυτή η συνέπεια, να μετατραπεί η σταθερότητα σε δυναμική κορυφής και να αποφευχθούν οι «κοιλιές» που πλήγωσαν πέρσι την πορεία του. Γιατί αν κάτι αποδεικνύει η φετινή εκκίνηση, είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια σταθερή πορεία που τον διατηρεί κοντά στην κορυφή με τις λεπτομέρειες να κάνουν την διαφορά.