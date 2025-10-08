Το προσκλητήριο δεν θα του πέσει απ’ τα χέρια, έσπευσε να δηλώσει ο Συμεών Κεδίκογλου. Θα αφήσει, όπως επίσης είπε επί λέξει, τα λιμνάζοντα νερά της Κεντροαριστεράς, όπου τίποτα δεν κουνιόταν μέχρι τώρα, για να ακολουθήσει τον Τσίπρα. Πάντως, και την προηγούμενη φορά που ο τελευταίος του ‘ταζε τον ουρανό, τ’ αστέρια (το 2021, όταν προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ), τελικά επιβεβαιώθηκε ο κανόνας κάθε αποτυχημένου γάμου: δεν ήταν ούτε χώρια, ούτε μαζί στο τότε τσιπρικό κόμμα.

Αλληλεγγύη

Θέλω απλά να δηλώσω je suis Πέτη Πέρκα. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, που θαλασσοδάρθηκε, αναχαιτίστηκε από τον ισραηλινό στρατό και συνελήφθη, αλλά γυρίζοντας εδώ, στο αεροδρόμιο, της έκλεψαν όλη τη μιντιακή δόξα ο γιος του ναυάρχου Αποστολάκη κι η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Δεν πειράζει, θα πείτε, καλή καρδιά. Δεν έχει σημασία τι έγινε στην υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος. Αλλωστε, ακόμη κι η ακτιβιστική δόξα είναι δηλητήριο, πρέπει να λαμβάνεται σε μικρές δόσεις.

Συνεργασία

Ο Νίκος Παππάς θέλει να συγκροτηθεί μια εκλογική συνεργασία. Επιθυμεί και «μια γενική εκλογή από τα μέλη και τους φίλους της προοδευτικής παράταξης» γιατί «θα δώσει ώθηση και νομιμοποίηση σε εκείνον που θα μπει μπροστά στη μάχη». Επιπλέον, θα του προξενούσε έκπληξη, συμπλήρωσε, «αν φτάσουμε σε αυτό το ευκταίο και δεν είναι ο ίδιος (σ.σ. ο Τσίπρας) υποψήφιος για να ηγηθεί της μάχης». Ολοι οι υπόλοιποι, βέβαια, θα εκπλαγούν αν ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός αποφασίσει να ξανασυνεργαστεί με το κάποτε alter ego του.

Κίνημα

Ο Κώστας Τσιάρας πήγε στο Διοικητήριο της Λιβαδειάς για την παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης. Αγρότες από τη Βοιωτία όμως μπούκαραν, τον περικύκλωσαν κι άρχισαν να τον γιουχάρουν και να τον επιπλήττουν ότι επιχειρεί να διασπάσει το αγροτικό κίνημα. Για την ιστορία, στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα τοπικά μίντια, αλλά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε την «τιμητική» του. Μάλλον επειδή «διαπρέπει» και στον τωρινό του θώκο.