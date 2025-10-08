Η δήλωση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα δεν περιείχε τη λέξη Αριστερά. Αντιθέτως, περιείχε τη λέξη «δημοκρατική», ούτε καν προοδευτική, για να περιγράψει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ωστόσο, στη δική του παρέμβαση (ERTNEWS), δεν μίλησε μόνο για το ΠΑΣΟΚ –απευθυνόμενος σε ακροατήριο εκτός Κεντροαριστεράς, μιλούσε για ψήφο στη «Δημοκρατική Παράταξη». Οι ιστορικές συνυποδηλώσεις είναι ευκόλως εννοούμενες: δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε προφανώς η τελευταία που αξιοποιούνται. Το ενδιαφέρον είναι πρώτον, ότι την ορολογία πλέον τη χρησιμοποιούν δύο, και, δεύτερον, πως αυτή έχει ανασυρθεί από το συρτάρι στην προσπάθεια απεύθυνσης και σε πιο δυσαρεστημένα, συντηρητικά ακροατήρια.

Σε ποιους

Από τον Τσίπρα, η χρήση της λέξης έχει προφανή εξήγηση και στόχευση. Από τον Ανδρουλάκη, όμως, ψαρεύουν αναπάντεχα και σε ψηφοφόρους που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά – σε πρώην πασόκους και πρώην συριζαίους που έχουν δηλώσει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πως θα ψηφίσουν Ελληνική Λύση. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν και τέτοια στοιχεία – γνωρίζουν δε πως αυτό το ακροατήριο θέλει πιο σκληρή γραμμή αντιπολίτευσης, ενώ είναι πιο ανοιχτό σε ζητήματα ιδεολογικά. Η λέξη «δημοκρατική» εκφράζει τους πάντες και είναι εύπεπτη, ακόμα και σε εκείνους που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως συντηρητικοί ή προοδευτικοί και ψάχνουν απλώς εναλλακτική στη ΝΔ.

Προσεκτικά

Μπορεί ο Παύλος Πολάκης, να βγήκε επιθετικά απέναντι στον Τσίπρα, όμως ο Νίκος Παππάς χρησιμοποίησε πιο διπλωματική οδό: «Τώρα τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα. Απαντες είναι ενώπιον των ευθυνών τους. Θα φανεί ποιος εννοεί ότι θέλει τη συνεργασία και ποιος δεν το εννοεί», ανέφερε όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις κινήσεις Τσίπρα. Μετά την αιχμή, ακολούθησε τη γραμμή της Κουμουνδούρου, λέγοντας πως η δήλωση Τσίπρα «δεν είναι καθόλου ασύμβατη με την προοπτική μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας» και τάχθηκε υπέρ των εκλογικών συνεργασιών. Εν αναμονή και του βιβλίου – γιατί ποιος ξέρει τι μπορεί να χρειαστεί να απαντήσει, αφότου διαβάσει το περιεχόμενό του;

Τρία σε ένα

Μέσα στην εβδομάδα, μάλλον, θα ανακοινωθεί η γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – για να αποφασιστεί (επιτέλους) και η ημερομηνία συνεδρίου, το οποίο, σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα γίνει «μέσα στους επόμενους μήνες». Η λίστα της ΚΟΕΣ είναι έτοιμη, όμως φαίνεται πως όλα καθυστερούν γιατί δεν θα είναι αυτή η επιτροπή η μοναδική που θα ανακοινωθεί. Στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να ανακοινώσουν και μια στελεχιακή ενίσχυση στην επικοινωνία, που θα λειτουργεί επικουρικά στον Κώστα Τσουκαλά και στη Στεφανία Μουρελάτου, αλλά και την επιτροπή Διεύρυνσης, για την οποία αρχικά είχε ακουστεί το όνομα του Κώστα Σκανδαλίδη.

Απορία

Πέρυσι στη Φιλοθέη οι τρεις γαλάζιοι παίκτες ήρθαν – τελικά – κόντα μόνο χωροταξικά. Σήμερα στη Ρηγίλλης;