Το Φεστιβάλ Κωμωδίας του Ριάντ (Riyadh Comedy Festival), όπου εμφανίζονται έως τις 9 του μήνα ορισμένα από τα πιο διάσημα ονόματα της αμερικανικής κωμωδίας, όπως ο Κέβιν Χαρτ, ο Ντέιβ Σαπέλ, ο Μπιλ Μπερ και ο Πιτ Ντέιβιντσον, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι χρηματοδοτείται από το σαουδαραβικό κράτος, στο πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου «Saudi Vision 2030» που εδώ και χρόνια προωθεί ο πρίγκιπας-διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (ή απλά MBS).

Οπότε πολλοί το βλέπουν ως μια μορφή «culture-washing», δηλαδή απόπειρα του καθεστώτος να «καθαρίσει» τη διεθνή εικόνα του μέσω της διασκέδασης.

Είναι και το ότι συνέπεσε με τη συμπλήρωση εφτά χρόνων από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Οι κωμικοί μάλιστα έλαβαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για την εμφάνισή τους, αφού πρώτα υπέγραψαν συμβόλαια όπου απαγορευόταν οποιοδήποτε αστείο θα μπορούσε «να προσβάλει, δυσφημίσει ή φέρει σε δημόσια ανυποληψία το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, τη σαουδαραβική βασιλική οικογένεια ή οποιαδήποτε θρησκεία».