Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20.00 κι ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται. Η αφήγηση ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη του 1998 όπου η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της. Στο Ναύπλιο του 2025, τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει. Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Μάνια Παπαδημητρίου κ.ά.