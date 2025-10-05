Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20.00 κι ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται. Η αφήγηση ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη του 1998 όπου η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της. Στο Ναύπλιο του 2025, τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει. Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Μάνια Παπαδημητρίου κ.ά.
Ινιάριτου και Τομ Κρουζ: Έκρηξη στο Χόλιγουντ με το «Judy» – Η πιο απρόσμενη συνεργασία της δεκαετίας
Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου και Τομ Κρουζ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ, το πρώτο αγγλόφωνο έργο του Μεξικανού δημιουργού μετά την οσκαρική ταινία «The Revenant» του 2015, που χάρισε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο το πολυπόθητο Όσκαρ. Σε συνέντευξή του στην Αν Τόμσον του Indiewire, ο Ινιάριτου αποκάλυψε ότι η ταινία, με προσωρινό […]
Oasis: Ο κιθαρίστας Paul Arthurs διαγνώστηκε με καρκίνο και αποχωρεί προσωρινά από την περιοδεία
Ο Paul «Bonehead» Arthurs, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Oasis, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από την περιοδεία του συγκροτήματος για να συνεχίσει τη θεραπεία του για καρκίνο του προστάτη, χάνοντας αρκετές συναυλίες.
Ρόμπι Γουίλιαμς: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι στηρίζει το Ισραήλ
Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η συναυλία που επρόκειτο να δώσει ο Βρετανός ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Οκτωβρίου ακυρώθηκε, καθώς «ο καλλιτέχνης έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ του Ισραήλ». Πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η ακύρωση, ο Γουίλιαμς είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο τουρκικών ΜΜΕ και χρηστών των social media, οι οποίοι τον […]
Ποια διάσημη ελληνίδα σχεδιάστρια έντυσε την Τέιλορ Σουίφτ για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ της
Η superstar επέλεξε για ακόμη μία φορά τον ελληνικό οίκο για την παρουσίαση του νέου της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl»