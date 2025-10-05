Σε διαπραγματεύσεις για την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Μένιου Σακελλαρόπουλου (εκδόσεις Ψυχογιός) βρίσκεται αυτή την περίοδο η εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε. του Πάνου Παπαχατζή. Το σενάριο της σειράς υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου ενώ σημαντικό μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, όπου η ιστορία εκτυλίσσεται.

Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε. έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε πολλές παραγωγές – από την ταινία «Ρόζα της Σμύρνης», ως την αγαπημένη σειρά «Εχω παιδιά» στο MEGA και από την ταινία «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ που γυρίστηκε στην Ελλάδα ως τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα» που θα προβληθεί στις αίθουσες 27 Νοεμβρίου.