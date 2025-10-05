Είναι μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές ευρωπαϊκών χαρακτικών και σχεδίων, που ξεχωρίζει για το χρονικό της εύρος – από το 1500 έως το 1960 – και την ποιότητα των έργων της. Στο επίκεντρό της μπορεί να βρίσκονται δημιουργίες με την υπογραφή του Πάμπλο Πικάσο, ωστόσο εκείνες που φιλοτεχνήθηκαν από τους Ντίρερ, Ρέμπραντ, Τιέπολο, Γκόγια, Μουνκ, Λεζέ και Μπέκμαν, μεταξύ πολλών άλλων, είναι που της δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Και είναι αυτή, η συλλογή Χέγκεβις, που θα βγει στο σφυρί από τους Christie’s σε τρεις δημοπρασίες με την πρώτη να περιλαμβάνει 54 έργα και να έχει προγραμματιστεί στο Λονδίνο για τις 16 Οκτωβρίου και τις επόμενες για τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ιδιαίτερο όμως δεν είναι μόνο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης συλλογής, αλλά και η ιστορία της. Δημιουργός της είναι ο γεννημένος το 1919 Γερμανός Κλάους Χέγκεβις συνέταιρος σε επιχείρηση εισαγωγής φρούτων και λαχανικών, ο οποίος παντρεύτηκε την κόρη ενός επιτυχημένου μεταφορέα φρούτων από τη Λατινική Αμερική προς το Αμβούργο.

Το 1950 η σύζυγος του Κλάους, Ελγκα, αποφάσισε να ανανεώσει την εικόνα των πλοίων της εταιρείας και το ζευγάρι ξεκίνησε τις επισκέψεις στην Ακαδημία Τεχνών του Αμβούργου ώστε να γνωρίσει τους καθηγητές, να ενημερωθεί για θέματα τέχνης και να ξεκινήσει τις αγορές έργων.

Με τον καιρό, άρχισαν να εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τη δική τους κρίση και να αγοράζουν «διαμαντάκια», όπως το χαρακτικό «Τα τρία δέντρα» του Ρέμπραντ που απεικονίζει ένα ολλανδικό τοπίο εν μέσω καταιγίδας, όπου το φως και η σκιά αποδίδονται με δεξιοτεχνία (200.000-300.000 στερλίνες). Ξεχωριστή θέση έχει η αλληγορική αυτοπροσωπογραφία του Πικάσο «Η Μινωταυρομαχία» (700.000 έως 1 εκατ. στερλίνες) όπως και το «Λιτό Γεύμα» (1,5 έως 2,5 εκατ. στερλίνες), ένα πρώιμο, σπάνιο έργο του. Επίσης το χαρακτικό με τον «Αγιο Ευστάθιο« του Ντίρερ (80.000-120.000 στερλίνες), στο οποίο ο καλλιτέχνης έχει αποτυπώσει το όραμα του αγίου, την εμφάνιση του Εσταυρωμένου ανάμεσα στα κέρατα ενός ελαφιού, όπως και οι φτερωτοί δαίμονες του Γκόγια. Κοινό νήμα που συνδέει όλα τα έργα είναι ότι είχαν αναφορές στα θέματα που ενδιέφεραν τον συλλέκτη σχετικά με τα όνειρα και τους φόβους που μας ταλανίζουν και στα οποία έβρισκε καταφύγιο μετά τις τραυματικές εμπειρίες που είχε βιώσει κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η συλλογή του Χέγκεβις – ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 94 ετών – βρίσκεται στο διαμέρισμά του στο Αμβούργο και τις ηλιόλουστες ημέρες, λένε τα μέλη της οικογένειάς του, ήθελε τα παραθυρόφυλλα του διαμερίσματος κλειστά για να προστατεύονται τα έργα από το φως. Τώρα θα εκτεθεί το πρώτο μέρος της συλλογής, εκείνο που θα δημοπρατηθεί άμεσα, από τις 8 έως τις 16 Οκτωβρίου στους Christie’s του Λονδίνου.

Δοκιμάζει Avant Premiere η Art Basel Paris

Ποιος θα επισκεφθεί πρώτος την επερχόμενη Art Basel Paris που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου στην Πόλη του Φωτός; Δύο ημέρες νωρίτερα από τους απλούς φιλότεχνους, αλλά και μία από τους εξέχοντες υψηλούς (VIP) προσκεκλημένους, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη φουάρ έξι καλεσμένοι που θα επιλέξει καθεμία από τις 206 συμμετέχουσες γκαλερί. Η νέα ζώνη επίσκεψης έχει τον τίτλο Avant Première και θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου και θα έχει διάρκεια τέσσερις ώρες (15.00-19.00). Η κίνηση αυτή φαίνεται πως έχει στόχο να αυξήσει το ειδικό κοινό, καθώς η περυσινή έκθεση της Art Basel σε συνεργασία με την UBS σχετικά με τη συλλεκτική δραστηριότητα παγκοσμίως έδειξε πως οι 1.400 VIP επισκέπτες της Art Basel, παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο πέντε φουάρ τον χρόνο, έναντι οκτώ το 2019. Στην έρευνα οι ερωτηθέντες επικαλέστηκαν τον «υπερβολικό συνωστισμό» ως λόγο για τη μείωση της συμμετοχής τους στις φουάρ.

Η μπλε «Καλιφόρνια» του Ιβ Κλάιν στο σφυρί

Το μεγαλύτερο φορητό έργο που φιλοτέχνησε ποτέ ο Ιβ Κλάιν, μήκους 4,2 μ., ζωγραφισμένο με το χαρακτηριστικό βαθύ μπλε χρώμα που φέρει το όνομά του, βγαίνει σε δημοπρασία από τους Christie’s στις 23 Οκτωβρίου με αρχική εκτίμηση που κυμαίνεται μεταξύ 18 και 29 εκατ. δολαρίων. Το έργο υπό τον τίτλο «California (IKB 71)» είναι από τα ελάχιστα του καλλιτέχνη που φέρουν τίτλο, εμπνευσμένο από την Καλιφόρνια, την πολιτεία όπου παρουσιάστηκε λίγο μετά τη δημιουργία του, το 1961. Ο Κλάιν που ζούσε στο Παρίσι, επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο μία φορά, προκειμένου να συναντήσει τη μακροχρόνια υποστηρίκτριά του Βιρτζίνια Ντουάν, ιδιοκτήτρια μιας θρυλικής γκαλερί στο Λος Αντζελες. Ωστόσο, η προέλευση του έργου απέκτησε πρόσφατα ένα επιπλέον κεφάλαιο, το οποίο αποκάλυψαν οι Christie’s σε συνεργασία με το Ιδρυμα Ιβ Κλάιν: στο ταξίδι του από το Παρίσι προς την Καλιφόρνια το έργο εκτέθηκε και στη Νέα Υόρκη από τον έμπορο τέχνης Λίο Καστέλι. Ο Kλάιν πέθανε την επόμενη χρονιά, το 1962, σε ηλικία 34 ετών. Το California (IKB 71) βρίσκεται στην ίδια συλλογή της Νέας Υόρκης από το 2005, όταν αποκτήθηκε μέσω της Pace Gallery, ενώ προηγουμένως ανήκε σε ελβετό συλλέκτη. Τελευταία φορά είχε εκτεθεί το 2008 ενώ βρισκόταν ως δάνειο στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.