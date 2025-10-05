Η τηλεόραση αλλάζει, οι συνήθειες του κοινού εξελίσσονται αλλά υπάρχουν και σταθερές που δεν σπάνε. Μία από αυτές είναι η Σίσσυ Χρηστίδου και το «Χαμογέλα και πάλι!». Για πέμπτη σεζόν στο Mega το πρωινό μαγκαζίνο που έγινε αγαπημένη συνήθεια του Σαββατοκύριακου, επέστρεψε με φρέσκια διάθεση, νέα ενέργεια και μια ομάδα αποτελούμενη από τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κωνσταντίνο Βασάλο και Νόρα Καούρη που ξέρει να κερδίζει το στοίχημα της παρέας. Με τη χαρακτηριστική της ειλικρίνεια, η Σίσσυ Χρηστίδου επενδύει για ακόμα μία χρονιά στη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό και δεν βασίζεται μόνο στην ψυχαγωγία ή την ενημέρωση που του προσφέρει αλλά στην αίσθηση ότι «μιλάει» με ανθρώπους που την εμπιστεύονται. Λίγες ημέρες μετά τη φετινή της πρεμιέρα, η ίδια μιλάει στα «Πρόσωπα».

Νέα σεζόν για το «Χαμογέλα και πάλι!». Τι να περιμένουν οι τηλεθεατές από την εκπομπή φέτος;

Κάθε χρονιά είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή. Εχουμε νέες ενότητες, φρέσκες ιδέες, αλλά και όλα όσα γνωρίζει ήδη και αγαπά ο κόσμος. Ο στόχος και φέτος είναι να γινόμαστε μια παρέα με τον κόσμο το Σαββατοκύριακο, να χαμογελάσουμε, να συζητήσουμε, να μοιραστούμε στιγμές.

Αν η καθεμία από τις πέντε σεζόν ήταν ένα κεφάλαιο βιβλίου, τι τίτλο θα της δίνατε;

Πολύ ωραία και ιδιαίτερη ερώτηση. Η πρώτη ήταν σίγουρα το «Ξεκίνημα με όνειρα». Η δεύτερη το «Ψάχνοντας τα πατήματά μας». Η τρίτη το «Δοκιμασίες και μαθήματα». Η τέταρτη «Σταθερότητα και ωρίμαση». Και η φετινή, η πέμπτη, είναι το «Νιώθουμε σαν στο σπίτι μας».

Σε μια περίοδο που πολλοί παρουσιαστές άλλαξαν εταιρεία παραγωγής, εσείς επιλέγετε να συνεχίζετε με την Barking Well. Τι σας δίνει αυτή η συνεργασία ώστε να την εμπιστεύεστε σταθερά;

Με την ομάδα της Barking Well νιώθω ασφάλεια. Είναι άνθρωποι που με καταλαβαίνουν, με γνωρίζουν καλά, με στηρίζουν και με αφήνουν να είμαι ο εαυτός μου. Δεν είναι αυτονόητο αυτό στην τηλεόραση. Για μένα μετράει πιο πολύ η σχέση εμπιστοσύνης, παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχω καταφέρει ύστερα από πολλά χρόνια στην τηλεόραση να το βρω στην οικογένεια της Barking Well, και είναι κάτι που δεν θα άλλαζα. Ο Νίκος (Κοκλώνης) είναι ένας άνθρωπος που μου στάθηκε πάρα πολύ – και επαγγελματικά και προσωπικά – και αλίμονο αν είχα επιλέξει να κάνω το αντίθετο.

Η εκπομπή ισορροπεί μεταξύ της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης. Θεωρείτε ότι η ψυχαγωγία είναι κι αυτή μια μορφή ενημέρωσης;

Η ψυχαγωγία έχει τη δική της ενημέρωση, που είναι η πιο lifestyle πλευρά. Παρ’ όλ’ αυτά εμείς επιλέγουμε να έχουμε δύο διαφορετικές ομάδες, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, για να μπορούμε να είμαστε επαρκείς και σίγουροι, και στις δύο πλευρές.

Την περσινή σεζόν αποσπάσματα από την εκπομπή έγιναν viral. Είναι κάτι που το επιδιώκετε ή το αφήνετε να έρθει μόνο του;

Αυτά δεν προγραμματίζονται. Γίνονται επειδή υπάρχει αλήθεια και αυθορμητισμός. Αν κάτι συγκινήσει ή κάνει τον κόσμο να ταυτιστεί, τότε ταξιδεύει μόνο του. Δεν είναι κάτι που βάζουμε ως στόχο, και δεν είναι κάτι που αν προγραμματίσεις θα εξελιχθεί απαραίτητα με τον τρόπο που επεδίωκες.

Στην τηλεόραση πολλοί επιλέγουν να λένε αυτό που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι. Εσείς γιατί επιλέγετε να λέτε πάντα τη γνώμη σας, ακόμη κι αν δεν αρέσει;

Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω. Δεν γίνεται να παριστάνεις κάποιον άλλον, θα σε «προδώσει» ο χρόνος. Προτιμώ να πω αυτό που νιώθω, ακόμα κι αν δεν είναι δημοφιλές, παρά να κρυφτώ πίσω από μια εικόνα που δεν είμαι.

Στην τηλεόραση όλοι μιλούν για νούμερα, μετρήσεις, ανταγωνισμό. Εσείς πώς μετράτε προσωπικά την επιτυχία;

Για μένα επιτυχία είναι η διάρκεια. Είναι να με σταματούν στον δρόμο ή στο σουπερμάρκετ, όπου και έχω τη μεγαλύτερη τριβή και επαφή με τις τηλεθεάτριές μας και να μου λένε «μας κρατάτε συντροφιά» ή «χαμογελάμε μαζί σας». Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτό. Τα νούμερα είναι η δουλειά της τηλεόρασης, αλλά η σχέση με τον κόσμο είναι η ουσία.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο «μάθημα ζωής» που σας έχει δώσει η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου;

Υπομονή και αντοχή! Αλλά και κάτι ακόμα: ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να συνδεθείς με τον κόσμο. Χρειάζεται να είσαι αληθινός.

Ολα αυτά τα χρόνια της πορείας σας μπροστά από τις κάμερες, νιώθετε ότι η τηλεόραση σας έχει δώσει λιγότερα ή περισσότερα από όσα αξίζετε;

Η τηλεόραση είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που μου έχει χαρίσει πολύ όμορφες στιγμές αλλά και δυσκολίες. Η σχέση μας όλα αυτά τα χρόνια είναι ανταλλακτική. Της προσφέρω μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου αλλά μου επιστρέφει με κάποιον μαγικό τρόπο την ενέργεια που της δίνω. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη η δυναμική μας. Τα μαθήματα που έχω πάρει από την τηλεόραση με έκαναν καλύτερη επαγγελματία, ώριμη και απόλυτα συνειδητοποιημένη. Σίγουρα της χρωστάω πολλά.