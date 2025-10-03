To παιδικό βιβλίο τιτλοφορείται «And tango makes three». Σε αυτό ένας φύλακας ζωολογικού κήπου παρατηρεί ότι δύο αρσενικοί πιγκουίνοι έχουν χτίσει μια φωλιά και υιοθετούν έναν νεοσσό, που τελικά θα γίνει η Τάνγκο. Το σχολικό συμβούλιο της κομητείας Εσκαμπία της Φλόριντα αποφάσισε ότι το βιβλίο δεν έχει θέση στις σχολικές βιβλιοθήκες, οπότε το απέσυρε με εμφανή τη στόχευση κατά της ομοφυλοφιλίας – μία από τις εκατοντάδες υποθέσεις που ταλανίζουν την Αμερική του φιλελευθερισμού.

Οι συγγραφείς του εικονογραφημένου βιβλίου, Justin Richardson και Peter Parnell, καθώς και ένας μαθητής Δημοτικού που αναγνωρίστηκε με τα αρχικά B.G., ετοίμασαν αγωγή όπου υποστήριζαν ότι το σχολικό συμβούλιο αφαίρεσε το βιβλίο επειδή διαφωνούσε με την άποψή του – απόφαση που παραβίαζε τα δικαιώματα ελευθερίας της έκφρασης.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», ανέφεραν οι ενάγοντες σε δικαστική κατάθεση, ότι το βιβλίο αφαιρέθηκε «επειδή το «Tango» απεικονίζει μια σχέση ομοφυλοφίλων».

Προς υπεράσπισή τους, οι υπεύθυνοι της κομητείας δήλωσαν ότι μια σχολική βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να επιμελείται τη συλλογή της με τρόπο που κρίνει καταλληλότερο και ότι οι ενάγοντες δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι το συμβούλιο αφαίρεσε το βιβλίο λόγω διακρίσεων.

Ο δικαστής Allen Winsor του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Φλόριντα αποφάνθηκε τελικά υπέρ της κομητείας, αλλά βασίστηκε σε ένα διαφορετικό επιχείρημα. Ανέφερε, δηλαδή, ότι μια σχολική βιβλιοθήκη δεν είναι δημόσιο φόρουμ για την έκφραση απόψεων, επομένως τα δικαιώματα του συγγραφέα που απορρέουν από την Πρώτη Τροποποίηση δεν παραβιάστηκαν. Η αφαίρεση του βιβλίου από τη συλλογή της επίσης δεν το στέρησε από τον μαθητή που συμμετείχε στη μήνυση, επειδή μπορούσε να αγοράσει το βιβλίο ή να το δανειστεί από έναν φίλο. Σημειωτέον ότι στην ετήσια αναφορά της το 2015 η αμερικανική Εκδοση Βιβλιοθηκών είχε συμπεριλάβει το εικονογραφημένο παραμύθι στη λίστα με τα 10 βιβλία που συγκέντρωσαν τις περισσότερες καταγγελίες από γονείς, φορείς και αναγνώστες.