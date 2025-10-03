Θα πρέπει να περάσουν ακόμα πολλά χρόνια, ίσως και πάνω από μία δεκαετία ισχυρής ανάπτυξης, για να συγκλίνει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων με τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ανέφερε χθες ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι για να επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση η ελληνική οικονομία θα πρέπει να πετυχαίνει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 2%, ενώ παράλληλα απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις και αύξηση της παραγωγικότητας.

Η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση και βρίσκεται στο 70% του μέσου όρου της ΕΕ, όταν πριν από την κρίση βρισκόταν στο 80%-85%, όπως υπογράμμισε ο Γιάννης Τσουκαλάς, για να προσθέσει ότι η χώρα μας «βρίσκεται ακόμη στο μέσον της διαδρομής ή στο 1/3 της διαδρομής για να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα».

Αβεβαιότητα

Ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ, παρουσιάζοντας την έκθεση του Γραφείου για το τρίτο τρίμηνο του έτους, τόνισε ότι η οικονομία διατηρεί τη δυναμική της, αναμένοντας για φέτος ανάπτυξη 2,2% του ΑΕΠ, παρά την υψηλή διεθνή αβεβαιότητα. Για την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού ανέφερε ότι στηρίζεται στα αυξημένα φορολογικά έσοδα. Όπως είπε, με την πλήρη εφαρμογή των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της κουλτούρας πληρωμών, εντός του 2025 τα έξτρα έσοδα του ΦΠΑ θα φτάσουν σε 1 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο προστίθεται στα έξτρα έσοδα 2 δισ. ευρώ του 2024. Μέρος των πρόσθετων εσόδων θα τα δεχθεί η Κομισιόν ως μόνιμου χαρακτήρα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα μέτρα στήριξης, με τον Γιάννη Τσουκαλά να προβλέπει νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εντός του 2026, να προτείνει περαιτέρω μείωση των ενδιάμεσων συντελεστών της φορολογικής κλίμακας αλλά και να λέει «όχι» σε μείωση του φορολογικού συντελεστή 22% για τις επιχειρήσεις, καθώς είναι από τους χαμηλότερους στην ευρωζώνη.

Πληθωρισμός

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ δεν έκρυψε την ανησυχία του βλέποντας να διαμορφώνεται φέτος κοντά στο 3%, όπως προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως είπε, ο πληθωρισμός κινείται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον μέσο δείκτη στην ευρωζώνη. Ωστόσο θεωρεί θετική εξέλιξη τη βουτιά στο 1,8% που προβλέπει η Εurostat για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο από 3,1% το Αύγουστο. Πάντως, η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική πηγή κινδύνου για τον πληθωρισμό και την ενεργειακή ασφάλεια.

Κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης, ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ ανέφερε ακόμα ότι:

Μεταξύ των θετικών παραγόντων που στηρίζουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι η παρατεταμένη επιμήκυνση της τουριστικής χρονιάς, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και το «πακέτο» των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στους αρνητικούς καταγράφονται η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού, το υψηλό δημόσιο χρέος, οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, η δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευση.

Το στεγαστικό ζήτημα απαιτεί ταχύτερες λύσεις και όχι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μέτρων, χωρίς να παραγνωρίζεται ωστόσο ο χρόνος ωρίμανσης των μέτρων.

Το λεγόμενο κενό ΦΠΑ θα περιοριστεί περαιτέρω και, αν όχι φέτος, το επόμενο έτος θα υποχωρήσει από το 10% το 2024, κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης (περίπου 5%).