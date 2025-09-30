Βαριά και ενδιαφέρουσα η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Οι κρίσεις δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Δυστυχώς έχουν αποκτήσει χαρακτήρα κανονικότητας. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε την υποχρέωση και αυτή είναι η δουλειά μας και από αυτό άλλωστε θα κριθούμε και στο τέλος, να παραδίδουμε τις πολιτικές μας και με την όποια αυτή αντανάκλαση έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών» συνέχισε ο κ. Κοντογεώργης.

«Έτσι και σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο προφανώς θα εισηγηθεί και ο υπουργός Οικονομικών όπως είναι γνωστό, το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την υλοποίηση των μέτρων όσων ακούστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την φορολογική μεταρρύθμιση αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως αφορά και τα θέματα της νόμιμης μετανάστευσης, που έχουν μια σημασία, δηλαδή της οργανωμένης μετάκλησης εργαζομένων, ειδικά σε τομείς όπου έχουμε ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι οι κατασκευές, ο αγροτικός τομέας αλλά και νέες ίσως ευκαιρίες που διανοίγονται, όπως με τη βίζα για τους σπουδαστές, κάποιες ειδικότερες προϋποθέσεις που μπορούν να υπάρχουν προκειμένου να είναι πιο εύκολη η εγκατάσταση υψηλού εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα μας, αλλά και βέβαια που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ιεραρχική εξέλιξη των αξιωματικών και θέματα που έχουν να κάνουν και με μια εθελοντική δυνατότητα για θητεία των γυναικών και άλλα» συμπλήρωσε.

Όσο αφορά στις επιδοτήσεις των αγροτών, ερωτηθείς για δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ελλοχεύει κίνδυνος για στάση πληρωμών, ο κ. Κοντογεώργης, εξήγησε ότι υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις και γι’ αυτό η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευθετηθούν εκκρεμότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ορθή γεωχωρική αποτύπωση προκειμένου να προχωρήσουν οι επιδοτήσεις.

«Κανείς δεν θέλει να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που σήμερα μπορεί να δώσουμε κάποια χρήματα, να δοθούν κάποιες επιδοτήσεις και αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με νέα πρόστιμα.

Επομένως, χρειάζεται σε αυτό να είμαστε απολύτως βέβαιοι για τη διαδικασία. Να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Αυτό έχει οδηγήσει δυστυχώς σε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά είναι αναγκαίες. Καταλαβαίνουμε απόλυτα γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί, οι οποίοι ζουν από αυτό, από τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις που δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είμαστε σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προχωρούν τα πράγματα, επομένως σε αυτό θέλουμε να είμαστε απολύτως διαφανείς και σωστοί σε αυτό που κάνουμε. Άλλωστε για αυτό προχωράμε και στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ και ταυτόχρονα βέβαια κάποιες αποζημιώσεις, όχι επιδοτήσεις, αποζημιώσεις οι οποίες συνδέονται με την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου λόγω και της ευλογιάς και της πανώλης που είχαν χτυπήσει, με τα φερτά υλικά και με τις ζωοτροφές που εκκρεμούσαν εδώ και καιρό, τις επόμενες μέρες θα έχουν προτεραιοποιηθεί για να ξεκινήσουν οι πληρωμές στον αγροτικό κόσμο. Δεν θέλουμε όμως σε καμία περίπτωση να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος που θα είναι εις βάρος και του αγροτικού κόσμου και των ανθρώπων οι οποίοι ζουν από αυτό και είναι και οι νόμιμοι, να το πούμε έτσι, αλλά και ταυτόχρονα βέβαια και να είναι και εις βάρος και του κρατικού προϋπολογισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα που θέτουν οι πολίτες, την ακρίβεια και το πώς αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Κοντογεώργης επισήμανε τα εξής:

«Μία είναι προτεραιότητα στην πολιτική μας, η σταθερή και βιώσιμη και με βάση και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας αύξηση των εισοδημάτων και αυτό προσπαθούμε σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Άλλωστε και η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε, εκεί κατατείνει. Και ταυτόχρονα βέβαια τρεις παράγοντες αλλά όχι μόνο αυτοί, κυρίως αυτοί που συντείνουν, σε αυτή την ακρίβεια, δηλαδή σούπερ μάρκετ, πληθωρισμός, τρόφιμα, στεγαστικό και ενέργεια.

Και στους τρεις τομείς καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια σε επίπεδο ελεγκτικών μηχανισμών, στο κομμάτι της διάθεσης περισσότερων ακινήτων με συγκεκριμένες πολιτικές και με άλλες οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Στο κομμάτι το ενεργειακό, στο σκέλος της σταθεροποίησης των τιμών, είδαμε μία μείωση τον Σεπτέμβριο, πιστεύουμε ότι και αυτή θα διατηρηθεί τον Οκτώβριο στα τιμολόγια τα οποία θα ανακοινωθούν, επομένως, αυτή θα είναι μία συνεχής διαδικασία, όσο υπάρχουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς που υπάρχουν και έχουμε παρέμβει και σε πεδία που ανταγωνισμός θα έπρεπε να λειτουργεί καλύτερα, τα ακτοπλοϊκά, τις τράπεζες και άλλους τομείς.

Αλλά θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά σε επίπεδο ελέγχων και ταυτόχρονα στο να υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης το οποίο θα κατανέμεται δίκαια. Αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Και αυτή είναι μία διαρκής μάχη την οποία θα δίνουμε προκειμένου η οικονομική ανάπτυξη να έχει ένα νόημα για τον κάθε πολίτη» σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης.

Ως προς το πολιτικό κλίμα και το πώς αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Κοντογεώργης είπε πως πράγματι έχουν σημασία, γιατί αφενός και τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία αντανακλούν και το κλίμα της στιγμής, αλλά βέβαια και αυτά τα οποία ταλανίζουν και τους πολίτες.

«Και πέραν των ποσοτικών στοιχείων που τα έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε, ήταν εμφανής η υπεροχή που κρατάει για έβδομο χρόνο η Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα όμως, τα ποιοτικά στοιχεία προσδιορίζουν τα πεδία της πολιτικής αλλά και τον τρόπο άσκησης της πολιτικής για το επόμενο διάστημα. Τα πεδία της πολιτικής είναι συγκεκριμένα, είναι αυτά που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάγκη των πολιτών και όλων μας να σταθούμε περισσότερο αυτή τη βελτίωση που υπάρχει στην οικονομία της χώρας και ταυτόχρονα και πάλι με έναν δημόσιο τρόπο, με ένα δημόσιο ύφος, με μια συνομιλία με την κοινωνία, η οποία θα ενσωματώνει όλες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς» προσέθεσε, ενώ τόνισε ακόμα ότι «είναι πολύ βαθιά νυχτωμένοι όσοι θεωρούν, για οποιονδήποτε το λέω αυτό, ότι η ψήφος των πολιτών είναι δεδομένη».

«Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια, επικοινωνία, δουλειά, λογοδοσία, εξήγηση αυτών που κάνουμε γιατί βέβαια βλέπετε και στο διεθνές περιβάλλον πως οι κομματικές αποταυτίσεις είναι πολύ πιο έντονες. Επομένως, επειδή νομίζω υπάρχει πλήρης συνειδητοποίηση στην κυβέρνηση ως προς αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί, εμείς θα συνεχίσουμε και πάλι στον άξονα της κυβερνητικής δουλειάς, ενός δημοσίου ύφους που πρέπει να είναι αυτό το οποίο πρέπει, αλλά και βέβαια διαμορφώνοντας και μια προοπτική για το μέλλον. Γιατί η ζωή μας δεν τελειώνει στις επόμενες εκλογές. Είναι και πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στη συνέχεια για την πατρίδα μας. Ειδικά σε αυτό το περιβάλλον. Άρα πρέπει να δουλέψουμε και για αυτό» συμπλήρωσε.