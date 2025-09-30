Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, με κύριο στόχο την ανάδειξη των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης που παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ. Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τις προτεραιότητες του 2026, ενώ στο τραπέζι θα βρεθούν θέματα όπως το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση και οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία. Το πακέτο των 1,75 δισ. ευρώ, ο Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή και η νέα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς είναι επίσης μεταξύ των βασικών θεμάτων της συνεδρίασης.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: