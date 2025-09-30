Πολιτική

Στην τελική ευθεία προς την έκδοσή του, οδεύει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η συγγραφή του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του. Το συγγραφικό πόνημα του πρώην πρωθυπουργού το οποίο, όπως λένε οι συνεργάτες του, αριθμεί 11 κεφάλαια, αποτελεί μια μαρτυρία με τη ματιά του ίδιου του πρωταγωνιστή, […]