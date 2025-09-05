Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι η διαδικασία αφορά όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα — από την υγεία και την παιδεία, έως τα σώματα ασφαλείας, τις στρατιωτικές σχολές και την αυτοδιοίκηση.

Όπως διευκρίνισε, ειδικά στους τομείς της παιδείας και της υγείας, ο αριθμός προσλήψεων παραμένει υψηλός. Επιπλέον, φέτος θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε περισσότερες θέσεις να καλύψουν τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης στις μη ανταποδοτικές υπηρεσίες. Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ικανοποιείται σύμφωνα με τον υπουργό, το σύνολο των σχετικών αιτημάτων της αυτοδιοίκησης.

Επιτάχυνση των Διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ

Ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, σημειώνοντας ότι προχωρούν οι προσλήψεις βάσει διαγωνισμών: «Για τον ΥΕ διαγωνισμό, για παράδειγμα, με τις 1.130 θέσεις βγήκαν προσωρινά αποτελέσματα στις 13 Αυγούστου, ενώ οι ενστάσεις ολοκληρώθηκαν στις 25 Αυγούστου. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύντομα». Για τις θέσεις ΔΕ, σύμφωνα με τον υπουργό, κατατέθηκαν 105.000 αιτήσεις και μέσα στο φθινόπωρο αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον τα πτυχία είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr.

Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης: Απλοποίηση και Ομογενοποίηση

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα του υπουργείου. Όπως εξήγησε, «ο σχεδιασμός βρίσκεται σε στάδιο νομοτεχνικής επεξεργασίας και στοχεύει στην ομογενοποίηση ακόμη και της σχετικής ορολογίας». Έδωσε έμφαση στην ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών, κυρίως στην οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ, επισημαίνοντας: «Δεν είναι λειτουργικό να απαιτούνται πολλαπλές αποφάσεις συλλογικών οργάνων για μια χρηματοδότηση ή για τη δημοπράτηση ενός έργου». Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της ενοποίησης των διαδικασιών ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ξεκάθαρος έλεγχος νομιμότητας.

Δημοτική Αστυνομία, Ναυαγοσωστική Κάλυψη και Παιδικοί Σταθμοί

Σχετικά με τη δημοτική αστυνομία, ο υπουργός ανέφερε ότι τα «ψυχομετρικά τεστ έχουν αφαιρεθεί από τον διαγωνισμό, ενώ προστέθηκαν αθλητικές δοκιμασίες». Μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικοί πίνακες, οι επιτυχόντες θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους παράλληλα με τα νέα καθήκοντά τους.

Όσον αφορά άλλα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημέρωσε πως το πρόγραμμα ναυαγοσωστικής κάλυψης οδεύει προς εξομάλυνση και ότι εξετάζονται λύσεις για τις αποκαταστάσεις της εσωτερικής οδοποιίας. Τέλος, για το θέμα των παιδικών σταθμών, προανήγγειλε τη θέσπιση σχετικής τροπολογίας που θα κατατεθεί προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα.