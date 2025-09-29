Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο, στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με ατζέντα που περιλαμβάνει κρίσιμα νομοσχέδια και εισηγήσεις για την οικονομία, την άμυνα, την υγεία και τη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα αναφερθεί στο σχέδιο νόμου για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων», από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει τον νέο Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος θα εισηγηθεί τα προσχέδια δράσης των υπουργείων για το 2026.

Ακόμη, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη θα παρουσιάσουν τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του δημοσίου τομέα για το 2026. Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης, ο κ. Λιβάνιος και ο κ. Σκέρτσος θα εισηγηθούν σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων για το 2025.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας θα παρουσιάσουν εισήγηση για την κήρυξη απαλλοτριώσεων, που αφορούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.