Οι μειώσεις φόρων και οι παροχές του 2026 συνολικού ύψους 1,7 δις. ευρώ θα βρεθούν σήμερα στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου με τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα να παρουσιάζουν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει:

1. Νέα φορολογική κλίμακα. Στο επίκεντρο βρίσκονται νέοι έως 30 ετών, φορολογούμενοι με παιδιά και οι έχοντες μεσαία εισοδήματα. Με τη νέα κλίμακα διατηρείται ο συντελεστής 9% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, μειώνονται κατά δυο μονάδες οι συντελεστές για τα εισοδήματα από 10.000–40.000 ευρώ, θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44% για τα εισοδήματα 40.000 έως 60.000 ευρώ και ο ανώτατος συντελεστής 44% εφαρμόζεται για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ. Πλήρως αφορολόγητοι θα είναι νέοι έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ενώ για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%. Για τους νέους έως 25 ετών προβλέπεται πλήρης απαλλαγή φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26–30 ο πρώτος συντελεστής μειώνεται στο 9%. Οικογένειες με παιδιά θα δουν ακόμη μεγαλύτερες ελαφρύνσεις ειδικά για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

2. Ενοίκια. Στην φορολογική κλίμακα των ενοικίων καθιερώνεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ, ώστε να αρθεί το σημερινό άλμα από 15% σε 35%.

3. Αφορολόγητα ενοίκια. Για να πέσουν περισσότερα σπίτια στην αγορά βελτιώνεται η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα. Συγκεκριμένα:

H τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα εφαρμόζεται και για κατοικίες επιφάνειας μεγαλύτερη των 120 τ.μ. εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τις μισθώσουν σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Το όριο της επιφάνειας της κατοικίας θα αυξάνεται κλιμακωτά, κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί. Δηλαδή, η επιφάνεια της κατοικίας για την οποία εφαρμόζεται η φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια αυξάνεται από τα 120 τμ στα 140 τ.μ. για όσους μισθώνουν την κατοικία σε οικογένειες με τρία παιδιά, στα 160 τ.μ. για οικογένειες με τέσσερα παιδιά κ.λπ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Με τις αλλαγές που υιοθετούνται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να νοικιάζουν σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς ακίνητα ακόμη και με συμβόλαιο εξαμήνου, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση επεκτείνεται έως το τέλος του 2026.

4. ΕΝΦΙΑ. Από το 2026 ξεκινά επίσης η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε κύριες κατοικίες μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους, με μείωση 50% το πρώτο έτος και πλήρη απαλλαγή το 2027.

5. ΦΠΑ. Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Σαμοθράκη και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

6. Τεκμήρια διαβίωσης. «Κουρεύονται» έως 35% για κατοικίες, ακόμη και πάνω από 50% για ΙΧ ηλικίας έως 15 ετών και 30% για σκάφη αναψυχής. Επίσης καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα προστατευόμενα τέκνα που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

7. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Μειωμένο κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής. Εξαιρούνται από το τεκμήριο νέες μητέρες – επαγγελματίες κατά το χρόνο γέννησης το παιδιού τους και για άλλα δυο χρόνια.

8. Ένστολοι. Από τον Οκτώβριο του 2025 αναμορφώνονται τα ειδικά μισθολόγια σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και Διπλωματικό Σώμα, με σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές.

9. Συνταξιούχοι. Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία μειώνεται κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027.

10. Στεγαστικό. Παρατείνεται και το 2026 ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, ενώ προωθείται η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.