Είναι το δικό του μέλλον πιο σημαντικό από αυτά που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός; Δεν θα μπορούσε να ήταν. Και γι’ αυτό ο Χρήστος Κόντης στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημερινού αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ παραδέχτηκε ότι το τελευταίο που τον απασχολεί είναι το τι θα γίνει στο μέλλον. Για την ακρίβεια, ο Χρήστος Κόντης είχε να πει πως:

«Νομίζω πως αυτό, αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντικό. Για εμένα είναι σημαντικό να μπορώ να περνάω την ιδέα μου στους ποδοσφαιριστές, να καταλαβαίνω ότι με καταλαβαίνουν. Όλους στο τεχνικό τιμ, δεν είμαι μόνος σε αυτή τη δουλειά. Εχω και κάποια παιδιά που είναι μαζί μου και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μια δύσκολη δουλειά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να βγάλουμε κάτι στο γήπεδο που αντιπροσωπεύει την ομάδα και μας αρέσει πρώτα απ’ όλα να το βλέπουμε και να το παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει στο μέλλον είναι κάτι που δεν με αφορά αυτή τη στιγμή».

Και πράγματι έτσι είναι. Ναι ο Κόντης θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό, θέλει να βγάλει από πάνω του τη «στάμπα» του υπηρεσιακού, θέλει να την αλλάξει με τη μονιμότητα. Και να του δοθεί η ευκαιρία να δείξει πράγματα τουλάχιστον έως το τέλος της σεζόν. Και γιατί όχι, να εξασφαλίσει μια θέση ακόμα και στο μέλλον. Στο σήμερα όμως εκείνο που πρώτο τον απασχολεί είναι πώς ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στον δρόμο των επιτυχιών. Μετά τη Γιουνγκ Μπόις και τον Παναιτωλικό να έρθει ακόμα μία νίκη απέναντι στους Ολλανδούς, μια νίκη που θα φέρει πιο κοντά την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Με τον Κόντη να επισημαίνει ότι πρέπει να κάνει το παν η ομάδα του για να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Μεγάλη ομάδα

«Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να μάθουν να παίζουν με πίεση κι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μακροχρόνια, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Φέτος υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, μετρούν τα γκολ, τα εκτός έδρας. Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν μια θέση. Το ότι παίζουμε στην έδρα μας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε το παν για να κερδίσουμε, να πάμε στους 6 βαθμούς, που θα είναι μια πολύ σημαντική εκκίνηση για να κάνουμε κάτι καλό στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Δεν πιστεύω ότι κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη είναι εύκολο. Το αυριανό (σ.σ. σημερινό) ματς είναι πολύ δύσκολο, με μια πολύ καλή ομάδα, που πέρσι πήρε το Κύπελλο. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, είναι επιθετική ομάδα, με παιδιά που τρέχουν, με ποιότητα. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε πάρα πολύ καλά. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Ούτε εγώ ούτε τα παιδιά δεν πιστεύουμε ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Θα μπούμε με την υψηλότερη σοβαρότητα που μπορούμε, για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τη δουλειά του Χρήστου Κόντη μίλησε ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Από τότε που ήρθε ο κ. Κόντης, δεν προπονηθήκαμε πολύ γιατί είχαμε αγώνες. Αλλά έχει έρθει με σαφείς ιδέες, πράγματα εύκολα να κατανοήσουμε. Τον καταλάβαμε γρήγορα. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε αγώνες, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Ουσιαστικά όλοι έχουμε την όρεξη να κερδίζουμε και όλοι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες. Ακριβώς γιατί το θέλουμε και εμείς και οι φίλαθλοι μας, όλοι».

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με προπόνηση χθες το απόγευμα στο Κορωπί. Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα είναι τελικά έτοιμος και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Φακούντο Πελίστρι. Στο μυαλό του Κόντη βρίσκεται μια ενδεκάδα όπως αυτή που είδαμε και στην Ελβετία την περασμένη Πέμπτη στο ματς με τη Γιουνγκ Μπόις, με 1-2 αλλαγές.