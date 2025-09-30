Στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει από τους βουλευτές του να προβάλλουν την κυβερνητική δράση – «την πρόοδο» με τα δικά του λόγια – σε βασικούς τομείς διακυβέρνησης από την οικονομία μέχρι την εξωτερική πολιτική. Δέκα ημέρες μετά, κατά τη σημερινή συνεδρίαση στο Μαξίμου με ατζέντα κυρίως οικονομίας, αλλά και άμυνας και μεταναστευτικού, αναμένεται να πει το ίδιο στους υπουργούς, ρίχνοντας βάρος στις φοροαπαλλαγές τις οποίες εξήγγειλε στη ΔΕΘ και μιλώντας ξανά για «μόνιμα μέτρα – ανάχωμα» στο κύμα ακρίβειας.

Από τη στιγμή που οι τελευταίες κυλιόμενες μετρήσεις αποτυπώνουν εικόνα στασιμότητας της ΝΔ έξω από τους μίνιμουμ στόχους της, το Μαξίμου ζητάει από τα γαλάζια στελέχη να επικοινωνούν διαρκώς προς τους πολίτες τη «φορολογική μεταρρύθμιση». Ενδεικτική η πρόθεση του Πρωθυπουργού να δώσει ο ίδιος παραδείγματα (οn camera, ανοίγοντας το Υπουργικό) για τις αλλαγές σε μισθούς και συντάξεις, ενώ θέμα χρόνου είναι η ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν το (φορολογικό) όφελός τους.

Οι ηλικίες 19-29

Μπορεί σε πρόσφατο πηγαδάκι με βουλευτές ο Μητσοτάκης να σχολίασε, κατά πληροφορίες, ότι στον απόηχο της ΔΕΘ για πρώτη φορά «κάτι κινείται» στο ενδιαφέρον της νεότερης γενιάς, συγκεκριμένα οι δείκτες για τις έτσι κι αλλιώς δύσκολες για τη ΝΔ ηλικίες 19-29 ετών, ωστόσο κρίσιμα ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων ηλικιών, εξακολουθούν να στέκουν σε απόσταση – σαν να μην ακούν τον θετικό λόγο της κυβέρνησης. Αυτό είναι που παλεύει να ανατρέψει η κυβερνητική έδρα, προσδοκώντας ότι μπορεί να προκαλέσει σταδιακή αλλαγή κλίματος η εφαρμογή μέτρων από τον επόμενο μήνα έως τον Απρίλιο του 2026 για μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, σώματα ασφαλείας, νέους.

Ο πρωτογενής τομέας

Σύμφωνα με όσα συζητούνται στο εσωτερικό ωστόσο παραμένει ανοιχτό το στοίχημα της αποκατάστασης σχέσεων με δεξαμενές που παραδοσιακά στήριζαν τη ΝΔ. Ανάμεσά τους, ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα, καθώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το τεράστιο πρόβλημα της ευλογιάς έχουν σχηματίσει προβληματική για τη ΝΔ εικόνα με διαμαρτυρίες και από αγρότες και από κτηνοτρόφους. Για τους πρώτους η κυβέρνηση επιμένει σε δεσμεύσεις ότι δεν θα χαθούν πληρωμές, όμως στην πραγματικότητα κάνει αγώνα δρόμου για να καλυφθούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τους δεύτερους, στο φόντο καταγγελιών τους για αδικαιολόγητη κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της ζωονόσου, κάνει προσπάθειες ανακούφισης (ενδεικτική η απόφαση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η απαλλαγή από δημοτικά τέλη για κτηνοτρόφους των οποίων τα κοπάδια έχουν θανατωθεί) και άλλον έναν αγώνα δρόμου να αποφευχθεί το λοκντάουν.

Πιεστική παραμένει για τη ΝΔ η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα – λόγω και της δυναμικής των δεξιότερων κομμάτων και πρωτίστως του Κυριάκου Βελόπουλου: βουλευτής της ΝΔ επεσήμανε προ δεκαημέρου στον Μητσοτάκη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να φτάνουν σωστά και εγκαίρως στον Βορρά τα κυβερνητικά μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, ενώ επιπλέον διαπιστώνεται ένταση της δυσαρέσκειας στις βόρειες αγροτικές περιοχές λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα μεσαία στρώματα

Σε μόνιμο πονοκέφαλο για το κυβερνών κόμμα μετατρέπονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες – σημειωτέον, οι πρώτοι θα δουν κέρδη από τη «φορολογική μεταρρύθμιση» το 2027 –, ενώ αρμόδιες πηγές παραδέχονται την ανάγκη ενίσχυσης της επιρροής της ΝΔ συνολικά στα μεσαία και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα με αναλύσεις μετρήσεων, η ΝΔ με ποσοστό πέριξ του 23% στην πρόθεση ψήφου κινείται στα υψηλά εισοδήματα στο 29%-30%, όμως στα μεσοστρώματα βρίσκεται στο 23%-24% και στα χαμηλά εισοδήματα στο 19%-20%.