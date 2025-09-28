Νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έκανε ρουσφέτια ζητώντας από πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δοθούν επιδοτήσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Documento», ο στενός συνεργάτης και συντονιστής καθημερινότητας στο Μέγαρο Μαξίμου, Γιώργος Κατσαούνος, φέρεται να μιλά σε καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, για ρουσφέτια και καταβολή ποσών σε ημετέρους.

Κ. Μπαμπασίδης: Ο άνθρωπός μας σας είπε τίποτα;

Γ. Κατσαούνος: Πήρε. Ναι, μας είπε ότι πήρε κάποια έτσι, όλα καλά από ό,τι μου ’πε.

Κ. Μπαμπασίδης: Ά, επήρε, έξι χιλιάριδικα σχεδόν.

Γ. Κατσαούνος: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.

Κ. Μπαμπασίδης: Εντάξει; Δεν μπορούσα παραπάνω να ξέρεις.

Γ. Κατσαούνος: Ντάξει, ντάξει, μια χαρά.

«Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη, όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ο Γιώργος Μυλωνάκης

Η αντιπολίτευση κάνει στην κυβέρνηση επίμονα ερωτήματα για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών. Στο κάδρο και ο Γιώργος Μυλωνάκης που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Μάριο Σαλμά να δηλώνει ότι ο Χρήστος Μπουκώρος του είχε αποκαλύψει ότι ο στενός συνεργάτης και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό τον είχε ενημερώσει ότι δεν θα έμπαινε στην κυβέρνηση λόγω εμπλοκής του σε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, που είχε διατάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον Πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων. Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον “όρκο σιωπής”», λέει το ΠΑΣΟΚ.

«H αλήθεια είναι πια ξεκάθαρη: το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε εργαλείο ρουσφετιών, παράνομων επιδοτήσεων και εξυπηρετήσεων “ημετέρων”», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το υποτιθέμενο «επιτελικό κράτος» αποδεικνύεται το κράτος των 6.000 ευρώ – ένα αναχρονιστικό και παλαιοκομματικό δίκτυο ημετέρων, συναλλαγών και εξυπηρετήσεων που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Μετά το σκληρό pressing, η κυβέρνηση αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθεί με τον επόμενο κατάλογο μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Μυλωνάκης, αλλά και τα γαλάζια στελέχη «Φραπές», «Χασάπης» και Σεμερτζίδου με την Ferrari.