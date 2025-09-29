Μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, η Αθήνα προγραμματίζει τα επόμενα βήματα λαμβάνοντας ως δεδομένο το χειρότερο σενάριο, να πάρει, έστω και μετά το 2030, τελικά η Τουρκία και τα F-35, αλλά και τα Eurofighter, ενώ παράλληλα θα βάλει σε μαζική παραγωγή το δικό της μαχητικό 5ης γενιάς, το KAAN. Η Τουρκία, βέβαια, θα πρέπει να προσπεράσει και το Κογκρέσο, όπως και τα αναχώματα του αμερικανοεβραϊκού λόμπι, που είναι κάθετα αντίθετο στην προοπτική της απόκτησης των F-35 από τις ΗΠΑ.

Οι δυσκολίες αυτές φάνηκαν και στις δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, που απείλησε πως αν δεν πάρει αυτό που θέλει η Άγκυρα θα στραφεί αλλού. «Στην παρούσα φάση έχουμε τους κινητήρες για τα F-35 και το ΚΑΑΝ που περιμένουμε να παραλάβουμε. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ το καθυστερεί και οι άδειές του έχουν “παγώσει”. Πρέπει να εγκριθούν και οι κινητήρες να παραδοθούν, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN» ανέφερε από τη Νέα Υόρκη. Η Τουρκία στοχεύει ειδικά στην απόκτηση των κινητήρων, καθώς θέλει να έχει επιλογές για το ΚΑΑΝ με το οποίο σκοπεύει να αντικαταστήσει σε βάθος χρόνου όλα τα μαχητικά και ειδικά τα F-16.

Στην Αθήνα, με τα δημοσιονομικά περιθώρια να είναι στενά και την προοπτική κοινών προγραμμάτων με την ΕΕ να είναι προς το παρόν σε θεωρητικό επίπεδο, δεν υπάρχουν σκέψεις για απόκτηση άλλου μαχητικού πέραν ενδεχομένως από την απόκτηση επιπλέον F-35 και Rafale. Ακόμα και αυτά όμως είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του επισήμανε τον δρόμο που διανύθηκε: «Εχουμε ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F-16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε και τα πρώτα F-35 το 2028. Παράλληλα, παραλαμβάνουμε και τις πρώτες φρεγάτες Belharra τους επόμενους μήνες» σχολίασε ο Πρωθυπουργός.

Σχολή drones

«Χρειαζόμαστε Ενοπλες Δυνάμεις εξοπλισμένες, ευέλικτες, ικανές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι για κάθε αστοχία στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όπως συνέβη το 1996, υπάρχουν αιτίες, και αυτές οι αιτίες είναι βαθιές. Και αυτές τις αιτίες πρέπει να τις θεραπεύσουμε, με ομόνοια αλλά και με θάρρος» επισήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, χθες από την Τρίπολη, ανακοινώνοντας και τη δημιουργία Σχολής λειτουργίας drones και anti-drones συστημάτων.

Στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός καταφέρθηκε και εναντίον των «εγχώριων φωνών της μεμψιμοιρίας, του “όχι σε όλα” και του “ναι στο τίποτα”», προσθέτοντας για τα ελληνοτουρκικά ότι έχει έρθει η ώρα να αποσυρθεί το casus belli, καθώς «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων». Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να συμπέσει με τον Ερντογάν στην Κοπεγχάγη την Πέμπτη, στο πλαίσιο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. ‘Οπου σημαίνει ότι η ακυρωθείσα συνάντηση των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη θα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί, με την Αθήνα να μην επιθυμεί να φανεί πως λειτουργεί ως «επισπεύδουσα».

Για όσα συζητήθηκαν στον Λευκό Οίκο πάντως ο Ερντογάν δέχεται βολές στο εσωτερικό, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, να τον κατηγορεί πως μετέτρεψε την Τουρκία από στρατηγικό σύμμαχο σε «πελάτη». Ο Τραμπ, ωστόσο, έλαβε διπλή πρόσκληση από τον Ερντογάν, τόσο για διμερή συνάντηση στην Άγκυρα όσο και για παρουσία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2026.