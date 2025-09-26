«Θα μπορούσαμε εύκολα να κλείσουμε συμφωνία. Μπορεί να το κάνουμε αυτό, ναι. Εξαρτάται από το τι θα κάνει πρώτα ο Ερντογάν για εμάς» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο για τα F-35 που θέλει η Τουρκία, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

#BREAKING Trump: We can easily do a deal on F-35’s with Turkey, but Erdogan going to do something for us first. 🇹🇷 🇺🇸 pic.twitter.com/WHhGoFcwfd — The World Truth Eyes (@theworldtruthe) September 25, 2025

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει με το αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ότι ενδέχεται να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Άγκυρας, ώστε να μπορεί να αγοράσει προηγμένα αμερικανικά αεροσκάφη F-35.

Όπως αναφέρει το Reuters, o Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από δύο ώρες συνομιλιών με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ότι η συνάντησή τους ήταν «πολύ καταληκτική» σε διάφορα θέματα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια ανακοίνωση που, όπως είπε, θα γινόταν αργότερα.

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από περίπου έξι χρόνια, ζητώντας την έγκριση του Τραμπ για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ώστε να επιτραπεί η αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Καθισμένοι δίπλα-δίπλα στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ερντογάν «πολύ σκληρό άνδρα» και είπε ότι παρέμειναν φίλοι ενώ ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν ήταν στην εξουσία. Ο Μπάιντεν κράτησε την Τουρκία σε απόσταση, εν μέρει λόγω των στενών δεσμών που θεωρούσε ότι είχε το μέλος του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Η Άγκυρα επιθυμεί να αξιοποιήσει τη φιλική προσωπική σχέση με τον Τραμπ για να προωθήσει τα εθνικά της συμφέροντα και να εκμεταλλευτεί την προθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να συνάψει συμφωνίες σε αντάλλαγμα για συμφωνίες όπλων και εμπορίου μεγάλης αξίας.

Όταν ο Τραμπ και ο Ερντογάν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Τραμπ φάνηκε πρόθυμος να συνάψει συμφωνία για την πώληση των F-35.

«Νομίζω ότι θα καταφέρει να αγοράσει ό,τι θέλει», είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα μπορούσε να άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας «πολύ σύντομα» και ότι «αν έχουμε μια καλή συνάντηση, σχεδόν αμέσως».

«Η τάση θέρμανσης των σχέσεων ανανέωσε τις ελπίδες της Τουρκίας ότι ο Τραμπ και ο Ερντογάν, οι οποίοι έχουν ανταλλάξει αμοιβαία επαίνους, θα βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν τις αμερικανικές κυρώσεις που επέβαλε ο ίδιος ο Τραμπ το 2020 λόγω της απόκτησης από την Τουρκία ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την Άγκυρα να αγοράσει τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin (LMT.N), για τα οποία ήταν τόσο αγοραστής όσο και κατασκευαστής μέχρι που της απαγορεύτηκε η πρόσβαση λόγω των S-400» επισημαίνει μεταξύ άλλων το πρακτορείο Reuters.

Aμερικανός πρέσβης στην Τουρκία: «Εξαιρετική» η συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν

Ως «εξαιρετική» χαρακτήρισε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τραπέζι τέθηκαν μεταξύ άλλων τα ζητήματα των S-400, των F-35, των F-16, σημειώνοντας ότι υπήρξε πρόοδος. «Πιστεύω ότι πολλοί θα εκπλαγούν σχετικά με το πόσο συνεργάσιμες ήταν οι πλευρές μεταξύ τους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Απαντώντας σε ερώτηση για τον χρόνο υλοποίησης των συμφωνηθέντων, εξήγησε την καθυστέρηση, λέγοντας «εδώ είναι Ουάσινγκτον και η λέξη γρήγορα δεν υπάρχει. Παρόλο που πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος, οι νόμοι που έχουν θεσπιστεί από το Κογκρέσο, τόσο ο CAATSA, όσο και η τροπολογία στον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA), απαιτούν τη συνεργασία τόσο του Κογκρέσου, όσο και του προέδρου. Οι πλευρές βρίσκονται σε τροχιά για να το πετύχουν, και εμείς πιέζουμε για να ολοκληρωθεί αυτό».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παραχώρησης των F-35, απάντησε πως «είναι μια διαδικασία και ο Λευκός Οίκος θα σας πει περισσότερα». Για τα F-16, ανέφερε ότι «ισχύει το ίδιο, οι Τούρκοι είναι καλοί στο παζάρι, τα πάντα έχουν να κάνουν με τα χρήματα». Αναφερόμενος στα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στην Ελλάδα και την Κύπρο, ο Αμερικανός πρέσβης σημείωσε, ότι «έρχεται μια πολύ καλή πρέσβης στην Αθήνα. Έως τώρα δεν είχαμε με ποιον να τα συζητήσουμε. Έχουμε κοινή κατανόηση να βάλουμε τέλος σε όλα αυτά».

Σε διευκρινιστική ερώτηση, εάν ζητείται από την Άγκυρα να σταματήσει τις ενέργειες αυτές, απάντησε «ζητάμε από όλους να τα σταματήσουν όλα αυτά».