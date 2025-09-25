Η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (25/9) ότι υπεγράφησαν δύο συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Πάντως, πληροφορίες από τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι η μία συμφωνία αφορά σε πυρηνική ενέργεια.

Turkish government says two deals have been signed between Turkey and the US tonight, but no further information yet. Turkish Energy Minister is holding the memorandum pic.twitter.com/BhKAmj6w44 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 25, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Οι δύο ηγέτες είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι θα εξετάσουν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς και τις εμπορικές σχέσεις, την αμυντική συνεργασία και την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών.

Η κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο είχε συνολική διάρκεια 138 λεπτών.

Συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν: «Φίλος μου ο Ταγίπ» – «Πιθανή η άρση κυρώσεων και η πώληση F-35 και F-16

Λίγο πριν από τις 21:00 της Πέμπτης (25/9), ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε με θερμή χειραψία τον Τούρκο ηγέτη.

Οι δύο πρόεδροι απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν εισέλθουν στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Ρεπουμπλικανό και ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν τα ζητήματα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι «χαρά» του να φιλοξενεί τον Τούρκο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο» του, ενώ είπε επανειλημμένα πως είναι «σκληρός». «Όταν ήμουν στην εξορία, ήμασταν ακόμα φίλοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στα τέσσερα χρόνια μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η Τουρκία «θα καταφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί για το πρόγραμμα των F-35, εφόσον η συνάντηση είναι επιτυχής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι θα επιθυμούσε η Τουρκία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, να σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Είναι ντροπή, ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει εκατομμύρια ζωές», σημείωσε, καλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις.

Trump: “I’d like to have him [Erdogan] stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine.” pic.twitter.com/LgHUDyXbjg — Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2025

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε πρόσθετες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και θα θέσει στο τραπέζι όλα τα μεγάλα θέματα των διμερών σχέσεων. Επιπλέον, υποσχέθηκε ότι η χώρα του «θα κάνει ό,τι της αναλογεί» στο ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, δηλώνοντας ότι θα συζητήσει το θέμα και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Τραμπ απάντησε ότι «η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ και θα ήθελε πραγματικά κάποια βοήθεια».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις «ηλίθιες αποφάσεις» της κυβέρνησης Μπάιντεν – όπως τις χαρακτήρισε – να μην πωλήσει πυραύλους Patriot στην Τουρκία, ο Τραμπ είπε ότι «θα το συζητήσουμε». Υπογράμμισε πως γνωρίζει ότι η Άγκυρα θέλει τα F-35 εδώ και καιρό και ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε σοβαρό στάδιο. «Χρειάζεται ορισμένα πράγματα και εγώ χρειάζομαι ορισμένα πράγματα, και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι κυρώσεις μπορεί να αρθούν «σχεδόν αμέσως» αν υπάρξει συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις τουρκικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, οι οποίες σήμερα υπόκεινται σε δασμό 15%, διευκρυνίζοντας ότι οι δασμοί θα συζητηθούν.

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη στάση του Ερντογάν, αλλά εκτίμησε πως οι ΗΠΑ βρίσκονται «κοντά σε κάποια συμφωνία» και τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουν οι όμηροι.

Σε ερώτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι ο Τούρκος ηγέτης χαίρει «μεγάλου σεβασμού και από τις δύο πλευρές» και θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» ώστε να φέρει τον Ζελένσκι και τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν και τώρα είναι «πολύ ουδέτερος». «Γνωρίζει τον Πούτιν όπως τον γνωρίζω κι εγώ», είπε, επισημαίνοντας ότι πιστεύει πως είναι «καιρός να σταματήσει» ο πόλεμος.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «χαρά» του να φιλοξενεί τον Ερντογάν και υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνάψουν «εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες».

Τέλος, αναφερόμενος στη Συρία, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τον Ερντογάν «υπεύθυνο» για την απομάκρυνση του καθεστώτος Άσαντ, χαρακτηρίζοντάς το «μεγάλο επίτευγμα». Η ομιλία του προσωρινού προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ –η πρώτη από το 1967– ήρθε λίγους μήνες μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Ριάντ και την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις κατά της Συρίας.

