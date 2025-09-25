Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι η Τουρκία θα αναλάβει τις ευθύνες της στο ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι στις συνομιλίες θα τεθούν και τα θέματα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, διευκρινίζοντας πως θα συζητήσει το ζήτημα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μετά την επιστροφή του στην Τουρκία. Η δήλωση αυτή έγινε παρουσία δημοσιογράφων, λίγο πριν την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την αναφορά του Ερντογάν, υπογράμμισε: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο ζήτημα των F-35, από το πρόγραμμα των οποίων η Άγκυρα έχει αποκλειστεί λόγω της προμήθειας του ρωσικού συστήματος S-400. Έκανε επίσης λόγο για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του στόλου των τουρκικών F-16, αλλά και για την υπόθεση της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halk Bank, η οποία αντιμετωπίζει δικαστικές εκκρεμότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση κυρώσεων προς το Ιράν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι εφόσον η συνάντηση με τον Ερντογάν αποδειχθεί εποικοδομητική, «μπορούμε να άρουμε αμέσως τις κυρώσεις CAATSA».