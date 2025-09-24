Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει «την ευκαιρία και τις επιλογές» να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 23 Σεπτεμβρίου, σε υπουργική συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο ήρθαν σε συνέχεια της αναπάντεχης στροφής του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι η Ουκρανία «είναι σε θέση να πολεμήσει και να ανακτήσει ολόκληρη την επικράτειά της», μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο πρόεδρος έχει επιδείξει εξαιρετική υπομονή όσον αφορά την επιβολή νέων κυρώσεων, ελπίζοντας να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος», τόνισε ο Ρούμπιο. «Είναι πολύ αφοσιωμένος στην ειρήνη, αλλά η υπομονή του δεν είναι απεριόριστη».

Παράλληλα, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο Τραμπ διαθέτει την εξουσία να προμηθεύσει στην Ουκρανία «αμυντικά, και ενδεχομένως επιθετικά, όπλα», ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκεί θα βρεθεί λύση», συμπλήρωσε.

Η δήλωση αυτή έρχεται έναν μήνα μετά τη συνάντηση του Ντόνλαντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υποσχεθεί να διευκολύνει μια άμεση συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Μόσχας και του Κιέβου. Οι προσπάθειες αυτές ωστόσο παρεμποδίστηκαν όταν ο Πούτιν κάλεσε τον Ζελένσκι στη Μόσχα, πρόταση που απορρίφθηκε από το Κίεβο, με τον Ουκρανό Πρόεδρο να δηλώνει πως είναι αδύνατο να συνομιλήσει ενώ η χώρα του δέχεται πυραυλικές επιθέσεις.

Επίσης, ο Τραμπ συνέδεσε τις πιθανές νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία με την ανάγκη για αυστηρότερα ευρωπαϊκά μέτρα, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνέχιση των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας.

Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε το ΝΑΤΟ να έχει την ευχέρεια να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί». Η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε ήδη να στέλνει όπλα στο Κίεβο, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ.

Τέλος, το πρώτο πακέτο βοήθειας, που εγκρίθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει προηγμένους πυραύλους Patriot και συστήματα HIMARS, ενισχύοντας σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

