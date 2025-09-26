Η συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε το καλό κλίμα που υπάρχει αλλά και τη χημεία των δύο ηγετών.

Για πάνω από δύο ώρες Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησαν στο Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε η αγορά Boeing από την Τουρκία, αλλά και άλλων εμπορικών συμφωνιών, ενώ αποφασίστηκε και η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Τουρκίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News από την Ουάσιγκτον, η Τουρκία δεν πρόκειται να λάβει τα F-35 καθώς ο Ερντογάν δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε ό,τι αφορά τη Ρωσία.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο Ερντογάν έκανε σαφές τον Τραμπ πως στην ανατολική Μεσόγειο θα εφαρμοστεί η στρατηγική του καζάν – καζάν, δηλαδή το αμοιβαίο όφελος.