Ελληνοαμερικανοί βουλευτές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να τηρήσει τη νομοθεσία πριν αποφασίσει για την πώληση αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Σε επιστολή τους προς τους Ρούμπιο και Χέγκσεθ, επισημαίνουν τους κινδύνους που προκύπτουν από την παρουσία των S-400 στην Τουρκία: «Η απόκτηση και η συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία αποτελεί γνωστή απειλή για την ασφάλεια. Το S-400 θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των F-16 και F-35, επιτρέποντας στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητη τεχνολογία των ΗΠΑ, εάν λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες».

Στη συνέχεια, οι βουλευτές αναφέρονται στους νομικούς περιορισμούς: «Πέρα από τον νόμο CAATSA, το Κογκρέσο περιέλαβε στο άρθρο 1245 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το 2020 συγκεκριμένους περιορισμούς για οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει παρασχεθεί η απαραίτητη πιστοποίηση στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την απόκτησή της. Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά F-35 ή σχετικών συστημάτων χωρίς αυτήν θα συνιστούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα αγνοούσε ξεκάθαρα τη βούληση του Κογκρέσου».

Η επιστολή