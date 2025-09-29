Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll στην Α’ Αθηνών, το 75,9% των δημοτών της πρωτεύουσας συμφωνεί με την απόφαση του Χάρη Δούκα να ξαναδώσει τη Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία. Στην ίδια μέτρηση η δημοφιλία του δημάρχου φτάνει το 55,1%, ενώ το 48,9% των ερωτηθέντων δηλώνει – λαμβάνοντας υπόψη το μέχρι τώρα έργο του – ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στη θητεία του απ’ τον Μπακογιάννη. Αν ήμουν πασόκος, θα στοιχημάτιζα πως θα κάνει ακόμη μεγαλύτερο εσωκομματικό θόρυβο μετά απ’ αυτά τα νούμερα.

Διαγραφή

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, η Νίκη ανακοίνωσε πως διέγραψε τον Νίκο Βρεττό «οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού». Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. Για την ακρίβεια, διάφοροι γαλάζιοι τον περιμένουν ήδη στη ΝΔ. Μια τέτοια μεταγραφή θεωρητικά θα εξυπηρετούσε το αφήγημα της αμφίπλευρης διεύρυνσης, μετά την προσχώρηση Λοβέρδου. Ωστόσο, στην πράξη ποιο σοβαρό κεντροδεξιό κόμμα παίρνει από τα αζήτητα ενός κομματιδίου που θυμίζει παραθρησκευτική οργάνωση;

Επέτειος

Ως βουλευτής Αρκαδίας, ο Γιώργος Παπαηλιού έβγαλε μήνυμα για την επέτειο της Αλωσης-Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς. Θέλει να τη θυμόμαστε γιατί «η ιστορική μνήμη, το ασταθές, ανήσυχο, πολεμικό διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό περιβάλλον επιτάσσουν, η χώρα μας να αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα». Για να γίνει αυτό, όμως, δεν αρκεί η αμυντική θωράκιση, πρέπει να ενισχυθεί και η κοινωνική συνοχή, αναφέρει. Εντάξει, μπορεί να μη βγάζει κανείς εύκολα νόημα αλλά εκείνος καταγράφηκε ως αριστερός τουρκοφάγος.

Αισιοδοξία

Στο «7ο μπρίφινγκ για τους πολίτες», ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε ποια είναι η άποψή του για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ εδώ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Νομίζω ότι με βάση τις δηλώσεις που είχε κάνει για τη χώρα, το πόσο περιμένει να έρθει για να προχωρήσουν ακόμα πιο ουσιαστικά οι σχέσεις μας με τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ, μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το νέο κεφάλαιο», απάντησε. Εκτός από την κυβέρνηση, πάντως, σίγουρα νιώθουν αισιοδοξία και όποιοι ασχολούνται με την πολιτική σάτιρα.