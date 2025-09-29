Μια σημαντική λογοτεχνική ανακάλυψη φέρνει στο φως τρεις ανέκδοτες ιστορίες της Βιρτζίνια Γουλφ, γραμμένες το 1907, οι οποίες πρόκειται να εκδοθούν τον επόμενο μήνα από το Princeton University Press με τον τίτλο «Η ζωή της Βάιολετ». Τα κείμενα αποτελούν μια σατιρική «παρωδία βιογραφίας» εμπνευσμένη από τη Μαίρη Βάιολετ Ντίκινσον, στενή φίλη και υποστηρίκτρια της νεαρής τότε συγγραφέως. Οι ιστορίες, που παρέμειναν άγνωστες για περισσότερο από έναν αιώνα, ανακαλύφθηκαν τυχαία σε αρχεία του Longleat House στο Γουιλσάιρ, αποκαλύπτοντας όχι μόνο πρώιμα έργα της Γουλφ αλλά και τη συνειδητή προσπάθειά της να επεξεργαστεί και να βελτιώσει το ύφος της. Το υλικό ξεχωρίζει για τον συνδυασμό σατιρικού τόνου και φαντασίας. Σε μία από τις ιστορίες εμφανίζεται η φράση «ένα εξοχικό δικό της», προαναγγέλλοντας τον εμβληματικό τίτλο του φεμινιστικού δοκιμίου «Ένα δικό της δωμάτιο» (1929). Η ανακάλυψη αυτή εμπλουτίζει ουσιαστικά την εικόνα μας για την πορεία της συγγραφέως και για το πώς διαμορφώθηκαν οι θεμελιώδεις λογοτεχνικές και φεμινιστικές της ανησυχίες.