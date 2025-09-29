Μια σημαντική λογοτεχνική ανακάλυψη φέρνει στο φως τρεις ανέκδοτες ιστορίες της Βιρτζίνια Γουλφ, γραμμένες το 1907, οι οποίες πρόκειται να εκδοθούν τον επόμενο μήνα από το Princeton University Press με τον τίτλο «Η ζωή της Βάιολετ». Τα κείμενα αποτελούν μια σατιρική «παρωδία βιογραφίας» εμπνευσμένη από τη Μαίρη Βάιολετ Ντίκινσον, στενή φίλη και υποστηρίκτρια της νεαρής τότε συγγραφέως. Οι ιστορίες, που παρέμειναν άγνωστες για περισσότερο από έναν αιώνα, ανακαλύφθηκαν τυχαία σε αρχεία του Longleat House στο Γουιλσάιρ, αποκαλύπτοντας όχι μόνο πρώιμα έργα της Γουλφ αλλά και τη συνειδητή προσπάθειά της να επεξεργαστεί και να βελτιώσει το ύφος της. Το υλικό ξεχωρίζει για τον συνδυασμό σατιρικού τόνου και φαντασίας. Σε μία από τις ιστορίες εμφανίζεται η φράση «ένα εξοχικό δικό της», προαναγγέλλοντας τον εμβληματικό τίτλο του φεμινιστικού δοκιμίου «Ένα δικό της δωμάτιο» (1929). Η ανακάλυψη αυτή εμπλουτίζει ουσιαστικά την εικόνα μας για την πορεία της συγγραφέως και για το πώς διαμορφώθηκαν οι θεμελιώδεις λογοτεχνικές και φεμινιστικές της ανησυχίες.
Δημοφιλή
- 1
Η Κίνα φέρνει την επανάσταση στην ενέργεια με την ισχυρότερη ιπτάμενη αιολική τουρμπίνα
- 2
Συνιδιοκτησία σε κατοικίες και οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα
- 3
Μυστήριο η μεγάλη νύχτα των στρατηγών - Γιατί μαζεύονται 800 αμερικανοί επιτελείς στη Βιρτζίνια
- 4
Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα - Αναλυτικά ποιοι συμμετέχουν
- 5
Ιδιόγραφες διαθήκες 2025: Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο και πώς σας επηρεάζει - Με ποιες προϋποθέσεις θεωρούνται
- 6
Απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου: Ποιες ώρες δε
- 7
Οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία - Γυναίκες στα χακί και επιβράβευση όσων μεταπηδούν από το... Λύκειο στο στρ
- 8
Ο νέος συσχετισμός στο Αιγαίο αν οι Τούρκοι πάρουν τα F-35
- 9
Axios: O Τραμπ θα ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα
- 10
Ευρώπη: Αεροπορικό χάος στις αρχές Οκτωβρίου λόγω απεργιών σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία
Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Δεν ήμουν ο εαυτός μου, έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»
Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ ξεδιπλώνει τη δική της αλήθεια
Όταν ο Μάικλ Σιν απέρριψε τον ρόλο του Τόνι Μπλερ
Ο Ουαλός ηθοποιός Μάικλ Σιν αποκάλυψε ότι αρχικά απέρριψε τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Σερ Τόνι Μπλερ, στην ταινία The Deal, πριν τελικά δεχθεί να συμμετάσχει στο εγχείρημα. Όπως εξήγησε, η πρώτη πρόταση ήρθε ενώ παρακολουθούσε μια θεατρική παράσταση στο Λονδίνο. Παρά το ενδιαφέρον για τον ρόλο, ο Σιν ήταν τότε δεσμευμένος να […]
Άγαλμα της Τίνα Τέρνερ αποκαλύφθηκε στην πατρίδα της στο Τενεσί
Ένα εντυπωσιακό άγαλμα της Τίνα Τέρνερ, ύψους τριών μέτρων, αποκαλύφθηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στην αγροτική κοινότητα του Τενεσί, εκεί όπου μεγάλωσε η θρυλική τραγουδίστρια και «βασίλισσα του rock ‘n’ roll». Η τελετή, σύμφωνα με το Associated Press, πραγματοποιήθηκε σε πάρκο της πόλης Μπράουνσβιλ, περίπου μία ώρα ανατολικά του Μέμφις. Η πόλη των 9.000 κατοίκων […]
Γιώργος Μαζωνάκης: «Τέσσερα χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει»
«Πιστεύω πως έχουν βάση όσα λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την αδερφή του» λέει ο επιχειρηματίας Βασίλης Γκόγκος