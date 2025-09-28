Η Τζόρτζια Μελόνι φέρεται πως καταλήγει στο «πάγωμα» της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, γεγονός που προκαλεί αναταράξεις στις αγορές. Όπως αναφέρουν οι «Financial Times», αρκετοί στέκονται επικριτικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, υπό τον φόβο ότι θα έβαζε πίεση στη δημοσιονομική κατάσταση της Ιταλίας, η οποία βελτιώνεται μεν αλλά παραμένει σε εύθραυστη ισορροπία. Το δεκαετές ομόλογο της γειτονικής χώρας έκλεισε χθες μία εβδομάδα συνεχούς ανόδου και διαμορφώθηκε πέριξ του 3,59% από 3,50% στις 17 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της γειτονικής χώρας, η κυβέρνηση υποχρεούται να επανεξετάζει τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης κάθε δύο χρόνια, με έναν αυτόματο μηχανισμό ρύθμισης, με βάση το προσδόκιμο ζωής. Λόγω της αρνητικής δημογραφικής τάσης και του κενού που υπάρχει στα δημόσια ταμεία, την τελευταία δεκαετία το κατώφλι της σύνταξης έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, και έχει μείνει στην ηλικία των 67 ετών από το 2019. Εξάλλου, υπό την προϋπόθεση συμπλήρωσης ορισμένων ετών εργασίας, οι Ιταλοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις πρόωρης σύνταξης για τις γυναίκες.

Ωστόσο, ο αλγόριθμος προτείνει την περαιτέρω αύξηση του ορίου κατά 3 μήνες από τις αρχές του 2027. Για ορισμένους οικονομολόγους, τα περιθώρια επιλογών είναι στενά. «Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση της Ιταλίας – η αυτόματη σύνδεση μεταξύ του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης και του προσδόκιμου ζωής – είναι το σημείο αναφοράς της δημοσιονομικής της βιωσιμότητας» είπε ο οικονομολόγος της Goldman Sachs Φιλίπο Ταντέι στους «FT». «Αν οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται και αυτό κρατά αυτόματα το δημοσιονομικό σύστημα σε μια ισορροπία» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το ζήτημα της ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελεί σημείο τριβής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη, τα συνδικάτα της Ιταλίας ζητούν να μπει τέλος στις αυτόματες αυξήσεις στην ηλικία συνταξιοδότησης. Στην ίδια λογική κινούνται και αρκετά πολιτικά κόμματα, μεταξύ άλλων και το ακροδεξιό Λέγκα, που συμμετέχει στην κυβέρνηση της Μελόνι. Νωρίτερα φέτος ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Τζιανκάρλο Τζορτζέτι δεν απέκλεισε το σενάριο ενός διετούς «παγώματος» της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67, αναβάλλοντας τις όποιες αποφάσεις για το 2029.

Σύμφωνα με το γραφείο προϋπολογισμού του ιταλικού κοινοβουλίου, το ενδεχόμενο «πάγωμα» και η οριστική κατάργηση του αυτόματου μηχανισμού ρύθμισης του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης, θα είχε συνέπεια 0,4% στο ΑΕΠ της Ιταλίας μέχρι το 2040. Παράλληλα, θα επιτάχυνε την αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, στο 139% μέχρι το 2031, έναντι σημερινής πρόβλεψης για 132%. Σε κάθε περίπτωση, η Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται απέναντι σε μια δύσκολη πολιτική απόφαση.