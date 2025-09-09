Σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην Ιταλία, η κυβερνητική συμμαχία υπό την Τζόρτζια Μελόνι παραμένει ισχυρή σχεδόν τρία χρόνια μετά τον σχηματισμό της.

Ειδικότερα, το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, συγκεντρώνει ποσοστό 29,5% στην πρόθεση ψήφου. Από τα υπόλοιπα κόμματα της κυβέρνησης, η Φόρτσα Ιτάλια του Αντόνιο Ταγιάνι καταγράφει 8,8%, ενώ η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι 8,7%. Στην αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται στο 21,5%, το Κίνημα Πέντε Αστέρων στο 12,9%, και η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων στο 6,9%.

Ανάμεσα στα μικρότερα κόμματα, η Azione (Δράση) συγκεντρώνει 3,5%, η Ζωντανή Ιταλία του Ματέο Ρέντσι 2,9%, και οι Περισσότερη Ευρώπη 1,7%. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εφημερίδας La Stampa, 30,9% των Ιταλών δηλώνουν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομική πίεση τις επόμενες εβδομάδες, κυρίως λόγω των επικείμενων δόσεων του φόρου εισοδήματος, που ξεκινούν στο τέλος του μήνα.

Το 41% των πολιτών ηλικίας 45 έως 64 ετών εκτιμούν ότι βασικό πρόβλημα των οικογενειών τους θα είναι τα αυξημένα έξοδα, με έμφαση στο κόστος ενέργειας και στους φόρους. Ακολουθεί, με 19,1%, η ανησυχία για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Ιδιαίτερη επιβάρυνση αναμένεται και από το κόστος της νέας σχολικής χρονιάς, με το 84% των ερωτηθέντων να προβλέπουν σημαντική αύξηση στις τιμές των σχολικών ειδών και βιβλίων — τα οποία στην Ιταλία δεν παρέχονται δωρεάν.

Ανάμεσα στους νέους 19 έως 24 ετών, το 50,9% δηλώνει ότι η κύρια πηγή άγχους είναι η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τέλος, 17% των Ιταλών παραδέχονται ότι βιώνουν συμπτώματα του λεγόμενου «συνδρόμου επιστροφής από τις διακοπές», όπως αϋπνία, κόπωση, εκνευρισμός και δυσκολία συγκέντρωσης.