Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με την υπόθεση δημοσίευσης από πορνογραφική ιστοσελίδα, η οποία έχει πάνω από 700.000 συνδρομητές, παραποιημένων φωτογραφιών δεκάδων επώνυμων γυναικών, ανάμεσα στις οποίες η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και η αρχηγός της αντιπολίτευσης Έλλι Σλέιν.

Οι εικόνες που συνοδεύονταν από σεξιστικά και χυδαία σχόλια, έχουν δημιουργηθεί μέσω άντλησης πραγματικών τους φωτογραφιών, που έχουν δημοσιευθεί ή αναρτηθεί σε προσωπικούς λογαριασμούς στα social media και στη συνέχεια έχουν τροποποιηθεί ή έχουν μεγεθυνθεί, ώστε να επικεντρώνεται η εστίαση σε μέρη του σώματος. Πολιτικοί του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) υπέβαλαν επίσημες καταγγελίες στις εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα.

Το γεγονός έχει προκαλέσει νέο «κύμα συζητήσεων» στην Ιταλία για τον βαθιά εσωτερικευμένο μισογυνισμό, σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και τη βία λόγω φύλου, ειδικά λίγες μέρες μετά το κλείσιμο λογαριασμού στο Facebook με την ονομασία Mia Moglie («Η Γυναίκα μου»), όπου άνδρες αντάλλασσαν φωτογραφίες των συντρόφων τους ή άλλων γυναικών χωρίς συναίνεση. Ανάμεσα στα θύματα της ιστοσελίδας είναι και η αδελφή της πρωθυπουργού, Αριάννα Μελόνι. Η Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με την Corriere della Sera, δεν προχώρησε σε κάποια δημόσια δήλωση, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Στον κατάλογο των επωνύμων γυναικών που στοχοποιήθηκαν, περιλαμβάνονται επίσης η ηθοποιός και σκηνοθέτις Πάολα Κορτελέζι και η δημοφιλής influencer, Κιάρα Φεράνι. Η πρώτη δημόσια καταγγελία ήρθε από τη βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, Βαλέρια Καμπάνια, η οποία σε ανάρτησή της στο Facebook έγραψε, ότι ένιωσε «αηδία, οργή και απογοήτευση» όταν είδε τις φωτογραφίες της στην ιστοσελίδα. «Δεν πρόκειται μόνο για φωτογραφίες με μαγιό, αλλά και για στιγμές της δημόσιας και ιδιωτικής μου ζωής», τόνισε. «Κάτω από αυτές τις φωτογραφίες υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να σιωπήσω γιατί αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλες μας. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθερες, να μας σέβονται και να ζούμε χωρίς φόβο» συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση της Καμπάνια πυροδότησε ένα «ντόμινο» καταγγελιών από άλλες πολιτικούς του Δημοκρατικού Κόμματος, μεταξύ των οποίων οι Αλέσια Μοράνι, Αλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε. Η Μοράνι ανέφερε στο Instagram πως τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της ήταν «απαράδεκτα και αισχρά» και προσβάλλουν την αξιοπρέπειά της ως γυναίκα. «Δυστυχώς, δεν είμαι η μόνη. Πρέπει να καταγγείλουμε αυτές τις οργανωμένες ομάδες ανδρών που δρουν ανεξέλεγκτα παρά τις πολλές καταγγελίες. Αυτοί οι ιστότοποι πρέπει να κλείσουν. Φτάνει πια!».

Ο ιταλικός Τύπος ήδη χαρακτηρίζει την υπόθεση ως το #MeToo της Ιταλίας, ενώ διαδικτυακή καμπάνια με αίτημα το κλείσιμο της ιστοσελίδας έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 150.000 υπογραφές.