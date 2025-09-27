Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής, εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ, τρεις αμερικανοί υπουργοί, στους οποίους έχουν ανατεθεί από τον πρόεδρο Τραμπ μερικά από τα πιο «βαριά» χαρτοφυλάκια, αναμένονται στην Αθήνα έως το τέλος του 2025. Ο μεν ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταφθάνει προσεχώς στην ελληνική πρωτεύουσα για τετ α τετ με τον έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο και θα εξετάσει τις λεπτομέρειες που αφορούν στον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, την προετοιμασία του οποίου έκανε ήδη η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στην Ουάσιγκτον.

Στην Αθήνα προγραμματίζει να βρεθεί στις αρχές Νοεμβρίου και ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, με τον οποίο συναντήθηκε προ ημερών στη Νέα Υόρκη ο έλληνας ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ράιτ, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την προώθηση της ενεργειακής πολιτικής Τραμπ στο ευρωπαϊκό τερέν, θα είναι παρών στην υπουργική συνεδρίαση της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC) που διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα με τη συμμετοχή 24 χωρών και 400 συμμετεχόντων από τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο, παρουσία υπουργών Ενέργειας από τις χώρες που συγκροτούν την P-TEC. Πρόσκληση για τη συγκεκριμένη διήμερη συνεδρίαση για τα ενεργειακά έχει λάβει και ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, για συναντήσεις με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σταύρο Παπασταύρου, μία μέρα μετά την έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου.

Ο Νταγκ Μπέργκαμ που εκτός από υπουργός Εσωτερικών είναι και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, από το Μέγαρο Μαξίμου είχε κάνει λόγο για κοινές στοχεύσεις μεταξύ των δύο χωρών καθώς και για πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παρόμοια μηνύματα εξέπεμψε και η πρόσφατη επαφή Παπασταύρου – Ράιτ στη Νέα Υόρκη όπου συζητήθηκαν στρατηγικά ζητήματα που άπτονται της ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ. Στόχος είναι η Ελλάδα να συνεχίσει να αποτελεί αξιόπιστο κόμβο διοχέτευσης της αμερικανικής ενέργειας στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό σημαίνει γεωπολιτικά. Αξιοσημείωτη υπήρξε δε η συμφωνία Παπασταύρου – Ράιτ για ανάγκη επιτάχυνσης και ενίσχυσης της πρωτοβουλίας «3+1», σχήμα από το οποίο εκκρεμεί να γίνει συνάντηση και σε επίπεδο ΥΠΕΞ, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις Ρούμπιο. Η δε άφιξη του αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα σηματοδοτεί τη συνεχή σφυρηλάτηση των σχέσεων με τη νέα αμερικανική διοίκηση που ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει εξαρχής φροντίσει να οικοδομήσει. Με τις υφιστάμενες απειλές, όπως το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, και τις ανυπόστατες αξιώσεις γειτόνων, όπως της Τουρκίας (που κινείται με συναλλακτικούς όρους στη σχέση της με τον Λευκό Οίκο) σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι βέβαιο πως και η Αθήνα είναι αναγκασμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα αλλά και σε εγγύτητα με χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, αλλά και το Ισραήλ.

Η Γκίλφοϊλ

Εντός Οκτωβρίου, εν τω μεταξύ, αναμένεται στην Αθήνα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της ως η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας μαζί της προχθές στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council.

Με την επικείμενη ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα) και με την ψήφο εμπιστοσύνης που διαρκώς παρέχει στην Ελλάδα ο αμερικανικός παράγοντας, είτε αυτό αφορά σε κολοσσούς όπως η Chevron, είτε σε υπουργούς που ταυτόχρονα είναι βασικοί συνεργάτες του προέδρου Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, η Ελλάδα σε αυτή τη νέα, ρευστή εποχή διεκδικεί τον ρόλο του πυλώνα σταθερότητας και του κρίσιμου κρίκου ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παρακολουθώντας, βέβαια, πάντα τις κινήσεις που παράλληλα σημειώνουν στη γεωπολιτική σκακιέρα «παίκτες» όπως η Τουρκία, κυρίως λόγω του ότι δεν κινούνται – όπως η Ελλάδα – με πυξίδα τους το Διεθνές Δίκαιο.