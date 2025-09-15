Το ενδιαφέρον της αμερικανικής πετρελαϊκής Chevron για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ως «ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα».

«Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση άνω των 300 δισ., δηλαδή μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της χώρας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της δίνει «εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης» του φυσικού πλούτου.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία δεν είναι άμεση: «Αφού ολοκληρωθεί η σύμβαση, θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Βουλή. Θα ακολουθήσουν σεισμικές και γεωφυσικές μελέτες, και στη συνέχεια – εφόσον τα δεδομένα το επιβεβαιώσουν – ερευνητικές και κανονικές γεωτρήσεις». Όπως είπε, στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών «μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε το 2025 να προχωρήσουμε γρήγορα». Υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «αν επιβεβαιωθούν ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, αυτό πάει τη χώρα μας σε άλλο επίπεδο, οικονομικό. Δίνει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες – αύριο, όχι σε δέκα χρόνια – την προσδοκία ότι το βιοτικό μας επίπεδο θα αλλάξει σημαντικά».

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις για μεγάλα αποθέματα, τόνισε ότι «όλες οι γειτονικές χώρες έχουν εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο τους» και πρόσθεσε: «Η ώρα της Ελλάδας ήρθε, με κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σε ερώτηση για όσους υποστηρίζουν ότι η έλευση της εταιρείας ήταν «νομοτελειακή», απάντησε: «Οι εθνικές επιτυχίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας – από τον νόμο Μανιάτη το 2011, τις κινήσεις των κυβερνήσεων Σαμαρά – Βενιζέλου, τις ενέργειες των προκατόχων μου, έως την επιτάχυνση που ζήτησε ο πρωθυπουργός».

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει χώρος για μικρόψυχες παραφωνίες», κάνοντας λόγο για μια «εθνική ομάδα που πρέπει να πορευθεί ενωμένη».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει εγκλωβισμένος σε ιδεοληψίες»

Στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Ελλάδας με ενεργειακούς κολοσσούς απάντησε ο αρμόδιος υπουργός, τονίζοντας ότι η χώρα οφείλει να αξιοποιήσει τον υποθαλάσσιο φυσικό της πλούτο. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει εγκλωβισμένος σε ιδεοληψίες. Ο ορυκτός, υποθαλάσσιος πλούτος είναι κάτι που όλες οι χώρες εκμεταλλεύονται – Ιταλία, Αλβανία, Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος, Λιβύη», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στην πολιτική ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Δεν είναι έτσι. Ο φυσικός πλούτος ανήκει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και οφείλουμε να τον εκμεταλλευτούμε».

«Οι σκέψεις ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθεί ο πλούτος της πατρίδας μας είναι παρωχημένες» και δεν συνάδουν με τα δεδομένα της εποχής, πρόσθεσε

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με τη Λιβύη, ο Παπασταύρου τόνισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, η οποία αποδομεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο παρακάμπτει τα ελληνικά νησιά και θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να συνάψει συμφωνία με τη Λιβύη χωρίς την Ελλάδα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η Chevron, με το ενδιαφέρον και την αναγνώρισή της, επιθυμεί να πραγματοποιήσει έρευνες νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ενισχύει ντε φάκτο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την έρευνα και εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου είναι σαφής ένδειξη εμπιστοσύνης.

Για την τιμή του ρεύματος

Στο ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρθηκε επιπλέον ο κ. Παπασταύρου και τόνισε ότι η μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος είναι πρώτη προτεραιότητα για το υπουργείο και την κυβέρνηση συνολικά.

Όπως εξήγησε, η μείωση της χονδρικής κατά 20-30% πρέπει να μετακυλίεται στον καταναλωτή, ώστε να ελαφρύνει τον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού. «Θα είμαστε από πάνω και, όπως είπε ο πρωθυπουργός, αν δεν γίνεται, η κυβέρνηση θα βρει τον τρόπο να το καταφέρει», σημείωσε και παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής αυτής για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η οποία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. «Όταν υπάρχει ένα δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, αυτό επιβραδύνει την ανάπτυξη και τις εξαγωγές της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για Ανδρουλάκη

Την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας υπογράμμισε ο υπουργός, σχολιάζοντας την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για πρόωρες εκλογές. «Ζούμε σε μια περίοδο όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια γύρω μας. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα είναι δύναμη και εθνικό κεφάλαιο και δεν μπορεί κανείς να παίζει με αυτό», τόνισε.

Ο υπουργός επισήμανε ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ο ελληνικός λαός θα κρίνει αν η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του». Όπως πρόσθεσε, «δεν μπορεί για λόγους αντιπολιτευτικούς ο κ. Ανδρουλάκης να κάνει παίγνιο με την πολιτική σταθερότητα».

Τέλος, προειδοποίησε ότι «η χώρα δεν πρέπει να ξαναπεράσει μια δεκαετία αστάθειας» και ότι «η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, ειδικά όταν δίπλα μας και στην Ευρώπη ολόκληρες οικονομίες κλυδωνίζονται».

Επιπλέον, σχόλιο για τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη έκανε ο κ. Παπασταύρου, με αφορμή τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. «Θα δούμε, λέει, τη σύμβαση πρώτα. Δηλαδή τι υπονοεί; Ότι θα υπάρχει κάτι στη σύμβαση;», διερωτήθηκε ο κ. Παπασταύρου προσθέτοντας: «Λυπάμαι!», ενώ χαρακτήρισε τη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης «λίγο υπονομευτική».

Όπως σημείωσε, «προφανώς αυτή τη φορά η σύμβαση θα έχει περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν φτάσει στη Βουλή», υπογραμμίζοντας ότι «τέτοιου είδους δηλώσεις εκπέμπουν λάθος μήνυμα προς την Ευρώπη».

Για τον νέο πολεοδομικό κώδικα

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στον νέο πολεοδομικό κώδικα, τονίζοντας τη σημασία της ενοποίησης της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

Μάλιστα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, μέχρι σήμερα υπήρχαν 170 διαφορετικοί νόμοι, ενώ κάποιοι ήταν από το 1923, κάτι που καθιστούσε δύσκολη την εφαρμογή και την κατανόηση των κανόνων από πολίτες, πολιτικούς μηχανικούς και δικηγόρους. «Όλοι αυτοί οι νόμοι γίνονται ένας κώδικας, ένα συγκεκριμένο εργαλείο που θα διευκολύνει τον πολίτη να γνωρίζει τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαδικασία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και ότι ο νέος κώδικας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, προσφέροντας ένα σαφές και σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ιδιοκτησία και την πολεοδομία.