Από τα τρελά της… μπαζοεξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και η περίπτωση του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος – φτου, φτου, σκόρδα – λανσάρει το τελευταίο διάστημα ένα μαλλί κούκλα, κομοδινί, το οποίο «γράφει» άψογα στις κάμερες! Αυτός ο κύριος Κόκκαλης, λοιπόν, που είναι μέλος της… μπαζοεξεταστικής που προαναφέρω, αποτέλεσε επίλεκτο μέλος των αλήστου μνήμης ΑΝΕΛ, οι οποίοι υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του καμένου αρχηγού τους συνεταιρίστηκαν με τον Τσίπρα και δημιούργησαν το γνωστό έκτρωμα υπό την επωνυμία «κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ».

Μετά που ο (μ)Πανάρας αποφάσισε να αποσυρθεί από την κυβέρνηση για να απολαύσει ανενόχλητος τους τίμιους καρπούς των κόπων του, ο συγκεκριμένος Κόκκαλης έμεινε αμανάτι στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι πού θα το έβρισκε και καλύτερα εδώ που τα λέμε.

Εξάλλου είχε και ένα χρέος στον πρόεδρο Τσίπρα, ο οποίος τον έχρισε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Νοέμβριο του 2016, και παρέμεινε στη θέση αυτή ως την ημέρα που ο νέος αρχηγός του μας κούνησε μαντίλι, προς μεγάλη… στεναχώρια μας!

Εκτοτε, επανεξελέγη δύο φορές βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο δικηγόρος το επάγγελμα κύριος Κόκκαλης (καμία σχέση με τον κύριο Σωκράτη), και ως εκ τούτου αποτελεί πλέον εκλεκτό μέλος της αποδεκατισμένης Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της χαράς.

Ο ελεγχόμενος… ελεγκτής

Καλά ως εδώ με αυτό το μίνι βιογραφικό του συγκεκριμένου Κόκκαλη; Νομίζω καλά, και πάμε παρακάτω για να αναφέρω και τον λόγο για τον οποίο αποφάσισα να φωτίσω αυτή τη (μία ακόμη…) εξαίρετη προσωπικότητα της παρούσας Βουλής. Ο τύπος αυτός λοιπόν, που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ στην… μπαζοεξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε διατελέσει, όπως προαναφέρω, πάνω από δυόμισι χρόνια υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ακριβώς την περίοδο που άρχισε το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις «τεχνικές λύσεις» και τα συμπαρομαρτούντα. Αυτά, τέλος πάντων, που έδωσαν την ευκαιρία στη συνέχεια στους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες» κι όλο τον υπόλοιπο καλό κόσμο από την Κρήτη (κυρίως) να δηλώνουν βοσκοτόπια στον Γράμμο, το Βίτσι κι άλλα παρόμοια περήφανα βουνά της ενδοχώρας, προκειμένου να λεηλατούν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, από ελεγχόμενος, που λογικά είναι ως εκ της θέσεώς του, το επίμαχο διάστημα να υποδύεται τον… αυστηρό ελεγκτή των υπολοίπων; Εγώ νομίζω πως δεν είναι δυνατόν. Ασε δε που δημιουργεί η συμμετοχή του στη σύνθεση και ζήτημα ακυρότητας της (ούτως ή άλλως ακυρωμένης)… μπαζοεξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Ας πούμε: έχουν κληθεί προσεχώς να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής οι δύο υπουργοί – προϊστάμενοί του στο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε δύο διαδοχικές φάσεις –, ο Βαγγέλης Αποστόλου και ο Σταύρος Αραχωβίτης. Αλήθεια, πιστεύει κανείς πραγματικά ότι ο βουλευτής Κόκκαλης μπορεί να επιτελέσει σοβαρά τα καθήκοντά του ως μέλος της Εξεταστικής κατά την εξέτασή τους; Είναι δεοντολογικό;

Ηρεμα ρωτώ…

Λύση για την εκταφή

Θα βρεθεί η λύση στο θέμα της εκταφής του παιδιού του απεργού πείνας στο Σύνταγμα. Σήμερα ή το πολύ ως τη Δευτέρα, η Εισαγγελία Λάρισας, ουσιαστικά ύστερα από κυβερνητική «επίνευση» (επιτέλους, κατάλαβε το Μέγαρο Μαξίμου ότι αυτό το πράγμα μπορεί να εξελιχθεί σε τσουνάμι…), θα λάβει απόφαση για την εκταφή των οστών του θύματος των Τεμπών. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι ο απεργός πείνας πατέρας δεν έχει καταθέσει σχετικό αίτημα, σε καμία δικαστική Αρχή, και εξ όσων φαίνεται αρνείται, άγνωστο για ποιους λόγους, να το κάνει. Κατά τις πηγές μου, η Εισαγγελία Λάρισας, που παρέλαβε ένα εξώδικο που είχε αποστείλει ο πατέρας με διάφορους αποδέκτες, θα «εκτιμήσει» ότι επί της ουσίας πρόκειται για ένα έμμεσο αίτημα για την εκταφή των οστών του παιδιού και θα δώσει τη σχετική άδεια.

Εκεί που το πράγμα νομίζω ότι χωλαίνει κάπως είναι στο ποια θα είναι η αφορμή για την εκταφή. Για την ταυτοποίηση των οστών ή για να διαπιστωθεί αν φέρουν τα οστά ίχνη από κάποιο εύφλεκτο υλικό, και εν προκειμένω από το περίφημο «ξυλόλιο».

Δεν είναι σαφές ακόμη. Νομίζω ότι αναζητούνται οι νομικές διατυπώσεις που θα θωρακίσουν την εισαγγελική απόφαση. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος, και να αρχίσει έτσι ένας καινούργιος γύρος αντιπαραθέσεων, να πει ο πατέρας, α, εγώ δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση με DNA, θέλω και τοξικολογική έρευνα. Εκεί είναι που θα μπλέξει το πράγμα.

Η εισαγγελική απόφαση, μου είπαν, δεν θα αναστέλλει τη δικαστική διαδικασία ούτε θα ανοίγει και πάλι τον φάκελο της υπόθεσης…

Η ώρα του Πρωθυπουργού

Σήμερα θα απευθυνθεί, κατά το πρόγραμμα, ο πρόεδρος Κυριάκος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και, όπως είναι φυσικό, έχουμε όλοι (και όλη!) στραμμένη την προσοχή μας πάνω του, και ειδικότερα στο τι θα αναφέρει για τα παγκόσμια προβλήματα. Εξυπακούεται, και η παγκόσμια κοινότητα μαζί, διότι πρόκειται για ηγέτη ο οποίος έχει άποψη για όλα τα θέματα. Για τους ρέκτες των απόψεών του, πάντως, που θέλουν να τον δουν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του διεθνούς Οργανισμού, σημειώνω ότι η ομιλία είναι προγραμματισμένη για τις επτά παρά τέταρτο το απόγευμα ώρα Ελλάδος και θέλω να ελπίζω – για το καλό τους εκεί στην ΕΡΤ – ότι θα μεταδοθεί απευθείας…

Ραντεβού με σημασία

Τσεκάροντας πάντως το υπόλοιπο, σημερινό, πρόγραμμα του ηγέτη της χώρας μας, ξεχώρισα ανάμεσα σε κάτι συναντήσεις με κάποιους δευτερότριτους Αραβες μια συνάντηση η οποία (στα σοβαρά τώρα) έχει μια ιδιαίτερη, και αυτονόητη, σημασία: πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC) Ronald Lauder και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πληροφόρηση για να καταλάβεις ότι ο κύριος Λόντερ είναι μεγάλη δύναμη παγκοσμίως, και στις ΗΠΑ ακόμη μεγαλύτερη…

(Στο μεταξύ, αγνοείται εκείνη η συνάντηση, δεξίωση ή δεν ξέρω τι άλλο, την οποία θα οργάνωνε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος Τραμπ και θα παρευρισκόταν και ο δικός μας πρόεδρος Κυριάκος. Εχει κανείς καμιά πληροφόρηση, διότι, όπου κι αν ρώτησα εγώ, μου δήλωσαν άγνοια. Εγινε; Δεν έγινε; Εχει γούστο, πάντως, να τη ματαίωσε ο Τραμπ για να μην τον πάρουν στο κατόπι τίποτε περίεργοι εκλιπαρώντας για μια φωτογραφία, έχει γούστο…)

Στον Πειραιά για καλό σκοπό

Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς απόψε (αν, ας πούμε, στηθείτε να δείτε live τον πρόεδρο Κυριάκο να απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως αναλυτικά προαναφέρω), εγώ όμως θα κατηφορίσω στο Βεάκειο του Πειραιά για καλό σκοπό. Η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, υπό την αιγίδα και τις κατευθύνσεις του σεπτού ιεράρχη Σεραφείμ, διοργανώνει μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με τον συνεχώς ανερχόμενο καλλιτέχνη, και σπουδαίο άνθρωπο, Θοδωρή Φερρή. Μαζί του θα τραγουδήσει και η Foxy Lee, μία από τις πιο ταλαντούχες τραγουδίστριες της νέας γενιάς. Τη συναυλία, που πραγματοποιείται προς ενίσχυση του τεράστιου φιλανθρωπικού έργου που προσφέρει στον Πειραιά αλλά και ευρύτερα η Ιερά Μητρόπολις, θα πλαισιώσει επίσης το χορωδιακό εργαστήρι των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Οσοι πιστοί προσέλθετε…