Η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη νέα μορφή της league phase του Europa League δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή, ικανή να λειτουργήσει ως νίκη βάλσαμο για την ομάδα, θεραπεύοντας τις πληγές από τα πρόσφατα εγχώρια αποτελέσματα και θέτοντας τις βάσεις για μία δυναμική ευρωπαϊκή πορεία.

Σε ένα σύστημα όπου κάθε νίκη έχει τεράστια αξία, το ξεκίνημα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκτά διπλή σημασία: όχι μόνο για την ψυχολογία, αλλά και για τον ίδιο τον χάρτη της πρόκρισης.

Διλήμματα στην επίθεση

Παρόλο που η τακτική προσέγγιση του Λουτσέσκου παραμένει σταθερή, αναμένονται ορισμένες σημαντικές προσαρμογές στην ενδεκάδα. Στην άμυνα, η επιστροφή του Γιάννη Μιχαηλίδη αναμένεται να δώσει φρεσκάδα και σταθερότητα, ενώ ο Κένι διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στο αρχικό σχήμα.

Στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι, ο τραυματισμός του Δημήτρη Πέλκα ανοίγει τον δρόμο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα. Ο νεαρός άσος καλείται να προσφέρει την απαραίτητη δημιουργικότητα για να «σπάσει» την αμυντική λειτουργία των Ισραηλινών.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό, ωστόσο, βρίσκεται στην επίθεση, όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Ο Τσάλοφ και ο Ντεσπόντοφ διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση, με τον καθένα να διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Εάν ο ρουμάνος τεχνικός επιλέξει την εμπειρία και την αγωνιστικότητα του Τσάλοφ, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σε δυνατότητα συνεργασίας στο συνδυαστικό παιχνίδι. Αντίθετα, η επιλογή του Ντεσπόντοφ θα προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και εκρηκτικότητα στις πτέρυγες, εκμεταλλευόμενος τους ανοιχτούς χώρους.

Όπως όλα δείχνουν ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει με τους: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.

Και η Τούμπα στην εξίσωση

Η πρεμιέρα είναι πολλά περισσότερα από 90 λεπτά ποδοσφαίρου. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού, όπου η Τούμπα θα παίξει για μία ακόμα φορά τον ρόλο της. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν την ομάδα, να αφήσουν πίσω τις εσωτερικές «σκουριές» και να δώσουν την απαραίτητη ώθηση.

Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να αποδείξει πως ανήκει στην ελίτ του Europa League, πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια συλλόγους με μεγαλύτερα μπάτζετ και εμπειρία και να συνεχίσει να γράφει τις δικές του σελίδες δόξας. Σε αυτό το ταξίδι, ο κόσμος του θα είναι όπως πάντα εκεί: έτοιμος να στηρίξει, να απαιτήσει, να ονειρευτεί.

«Επικρατεί μια τρέλα»!

Σε μια συνέντευξη Τύπου που ξεπέρασε τα όρια της καθιερωμένης προαναγγελίας, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έστειλε ένα σαφές και εμφατικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ενόψει της ευρωπαϊκής πρεμιέρας του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Για το αν το θέμα του εύκολου γκολ είναι και θέμα τύχης: «Εδώ υπάρχει μια τρέλα στα όρια της… παράνοιας! Είναι μια πίεση που έρχεται από παντού. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση. Πρέπει να ηρεμήσουμε και να δούμε μπροστά, γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Αν συγκρίνουμε τον τρόπο που παίζουν οι άλλες ομάδες στο ξεκίνημα δεν υστερούμε. Να κρατήσουμε τη νοοτροπία της δουλειάς και της μάχης. Οι παίκτες πιέζονται περισσότερο από τον εαυτό τους για να σκοράρουν, για να ανταπεξέλθουν, αυτό όμως δεν κάνει καλό σε αυτούς αλλά και στην ομάδα. Εχω μιλήσει με 3-4 παίκτες για αυτό και το έχουμε αναλύσει».

Ο Λάζετιτς

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζάρκο Λάζετιτς, στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ και στην πρόκληση που περιμένει την ομάδα του.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ξεκινάμε τη διαδρομή μας απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, σε μία δύσκολη έδρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη και με προπονητή που δουλεύει χρόνια με συνέπεια. Μας περιμένει ένα απαιτητικό παιχνίδι, όμως εμείς ήρθαμε εδώ για να δείξουμε χαρακτήρα και να παλέψουμε για το αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά ο σέρβος τεχνικός.

Σε ερώτηση για το τι πρέπει να προσέξει η Μακάμπι, ο Λάζετιτς τόνισε: «Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι, με παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να περιορίσουμε τα δυνατά τους όπλα, ιδιαίτερα στις αντεπιθέσεις και στις στατικές φάσεις».

Με 150 οπαδούς η Μακάμπι

Εν μέσω της προετοιμασίας για την πρεμιέρα της league phase του Europa League, η αναμέτρηση του Δικεφάλου με τους Ισραηλινούς προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά αφού έχουν έρθει από χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη περισσότεροι από 150 οπαδοί της Μακάμπι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η παρουσία των ισραηλινών οπαδών στην Τούμπα, ένα θέμα για το οποίο τα ΜΜΕ της χώρας δίνουν σήμερα την πρώτη εικόνα αφού το παιχνίδι πλησιάζει.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί από την UEFA ως υψηλού κινδύνου (high risk), γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Η διοργανώτρια αρχή, μάλιστα, θα έχει δύο παρατηρητές στο γήπεδο, οι οποίοι θα επιβλέπουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και θα φροντίσουν να μην υπάρξουν απρόοπτα.

Η αυξημένη προσοχή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται σε αυτό το παιχνίδι, πέρα από το αγωνιστικό του κομμάτι.

Τα μέτρα ασφαλείας έξω από το γήπεδο κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας σήμερα θα είναι δρακόντεια με δεκάδες αστυνομικούς να βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, ενώ θα υπάρχει εξτρά ενίσχυση από άτομα της εταιρείας σεκιούριτι τόσο κατά την άφιξη των ομάδων όσο και μετά το τέλος του αγώνα.