Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League και την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του στην δεύτερη την τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, εναντίον της ομάδας από το Ισραήλ, με την παράδοση να είναι… υπέρ του!

Οι χαρές στο Europa και στο Conference League

Στην ιστορία του ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει τέσσερις ομάδες από το Ισραήλ, με απολογισμό πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, σε 10 αναμετρήσεις.

Τη σεζόν 2000-01, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA (τωρινό Europa League). Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν στην «Τούμπα» με σκορ 3-1, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία (3-3) στο Ισραήλ, με την ελληνική ομάδα να προκρίνεται.

Οι δύο σύλλογοι συναντήθηκαν ξανά 23 χρόνια μετά, στα προκριματικά του Conference League. Εκεί ο πρώτος αγώνας επί ελληνικού εδάφους θα λήξει ισόπαλος δίχως τέρματα (0-0), ενώ στην αναμέτρηση στην έδρα της Μπεϊτάρ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα επικρατήσει με σκορ 4-1 και θα προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ακολούθησαν οι δύο νίκες επί της Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ τη σεζόν 2012-13, για τα προκριματικά του Europa League. Ο ΠΑΟΚ αφού επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 2-0, ολοκλήρωσε τη δουλειά στην «Τούμπα», πετυχαίνοντας μία εύκολη νίκη με σκορ 4-1.

Ένα χρόνο αργότερα, στους ομίλους του Europa League, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Χάιφα. Στη Θεσσαλονίκη η ελληνική ομάδα θα επικρατήσει με 3-2, ενώ στο «Στάδιο Σάμι Οφέρ» ο αγώνας θα ολοκληρωθεί ισόπαλος δίχως γκολ (0-0). Ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει πρώτος στον όμιλο, όμως στη συνέχεια θα αποκλειστεί από την Μπενφίκα.

Οι ήττες από το την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Champions League

Η μοναδική ομάδα από το Ισραήλ που έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, είναι και η αντίπαλός του στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Πιο συγκεκριμένα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ τη σεζόν 2004-05 και τα προκριματικά του Champions League, θα επικρατήσει στην «Τούμπα» με σκορ 3-0. Στον δεύτερο αγώνα στο Ισραήλ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα γνωρίσει ξανά την ήττα (1-0) και θα μείνει εκτός συνέχειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ιστορία του αγώνα στην «Τούμπα», είναι αρκετά ιδιαίτερη. Εκείνη την αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ την έχασε στα «χαρτιά», αφού η συμμετοχή του Λιάσου Λουκά κρίθηκε αντικανονική, λόγω τιμωρίας για τη συμπλήρωση καρτών.

Οταν πλέον ο ΠΑΟΚ είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η UEFA έστειλε το ποινολόγιο στο οποίο αναγραφόταν η τιμωρία που κουβαλούσε ο Κύπριος μέσος από το 2000 όταν ως ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας, είχε αποβληθεί σ’ έναν αγώνα για το Κύπελλο Ιντερτότο κόντρα στην Αούστρια Σάλτσμπουργκ. Στο διάστημα που μεσολάβησε η ποινή των δύο αγωνιστικών δεν «σβήστηκε», αφού δεν έπαιξε σε άλλο παιχνίδι ευρωπαϊκού κυπέλλου, μέχρι τη στιγμή που μπήκε αλλαγή στο ματς (67ο λεπτό) με τη Μακάμπι.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να ξεχάσει τα γεγονότα των δύο αναμετρήσεων με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ξεκινόντας με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί το φαβορί στον αγώνα, με την ΠΑΕ να καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα.