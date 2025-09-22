Με την προσοχή στραμμένη αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή του πρόκληση ο «Δικέφαλος του Βορρά» ολοκλήρωσε ακόμη μια ημέρα προετοιμασίας ενόψει της αναμέτρησης με τους Ισραηλινούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει θέσει ως μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο τη νίκη στην Τούμπα, προκειμένου να ξεκινήσει με το δεξί την πορεία της στη διοργάνωση.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που αγωνίστηκαν ως βασικοί στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό ακολούθησαν ένα πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες εργάστηκαν εντατικά στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και ένα οικογενειακό δίτερμα, με τον Ρουμάνο τεχνικό να δοκιμάζει σχήματα και να προσαρμόζει το πλάνο του στις απαιτήσεις του επικείμενου αγώνα.

Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής για τον Πέλκα

Η προετοιμασία συνοδεύτηκε και από την επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Δημήτρη Πέλκα. Ο Έλληνας διεθνής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου, δείχνοντας ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο.

Ο Πέλκας έχει ήδη ξεκινήσει τις θεραπείες του, με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να αναμένεται μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου για τις εθνικές ομάδες. Η εξέλιξη αυτή τον θέτει εκτός πλάνων για ένα κρίσιμο διάστημα, χάνοντας μια σειρά από σημαντικά παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της παραμονής του αγώνα

Η αυριανή ημέρα (23/09) είναι αφιερωμένη στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας και στις καθιερωμένες διαδικασίες πριν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Συνέντευξη Τύπου ΠΑΟΚ: Στις 13:00, στο γήπεδο της Τούμπας, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα μιλήσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Μπάμπα.

Προπόνηση ΠΑΟΚ: Στις 17:00, η ομάδα θα προπονηθεί στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για τα ΜΜΕ τα πρώτα 15 λεπτά.

Συνέντευξη Τύπου Μακάμπι: Η αντίπαλος ομάδα θα παραχωρήσει τη δική της συνέντευξη Τύπου στις 18:15.

Ο ΠΑΟΚ, παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, φαίνεται να προσεγγίζει με απόλυτη σοβαρότητα και επαγγελματισμό την ευρωπαϊκή του πρόκληση, με στόχο να αποδείξει την αξία του και να ξεκινήσει δυναμικά την πορεία του στους ομίλους.