Ένας από τους βασικούς παίκτες της ενδεκάδας στον αγώνα του Σαββάτου στην Τούμπα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με τραυματισμό, δίνοντας τη θέση του στον Γιάννη Κωνσταντέλια νωρίς το Σάββατο και η θλάση που τον… χτύπησε θα τον αφήσει έξω για τις επόμενες 15 μέρες τουλάχιστον.

υ και η άμεση απόφασή του να ζητήσει αλλαγή μόλις ένιωσε την ενόχληση υποδηλώνει την σοβαρότητα της κατάστασης.

Το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ βρισκόταν από νωρίς σε κατάσταση αναμονής για να διαπιστώσει το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανή θλάση και τελικά επιβεβαιώθηκαν αφού η τελική διάγνωση έγινε μετά από την διενέργεια της μαγνητικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Ο τραυματισμός αυτός αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ειδικά σε μία κρίσιμη περίοδο όπου η ομάδα δίνει συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, αφού θα χάσει όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα μέχρι την διακοπή του Οκτωβρίου. Η απουσία ενός παίκτη με την εμπειρία και τις ικανότητες του Πέλκα θα επηρεάσει αναμφίβολα τα πλάνα του Λουτσέσκου στους αγώνες με Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός), Αστέρας Τρίπολης (εκτός), Θέλτα (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).

Η διάρκεια της απουσίας του εξαρτάται από το αποτέλεσμα της αποθεραπείας του καθώς μία ήπια θλάση απαιτεί συνήθως λίγες εβδομάδες αποθεραπείας, ενώ μία σοβαρότερη μπορεί να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγαλύτερο διάστημα. Όλα θα ξεκαθαρίσουν μόλις αρχίσει να δοκιμάζει το πόδι του πως θα ανταποκριθεί στην αποθεραπεία.