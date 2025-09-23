Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζάρκο Λάζετιτς έδειξε σεβασμό στον Δικέφαλο και αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες του αγώνα, εκφράζοντας αισιοδοξία για ένα θετικό αποτέλεσμα.

​Με την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του Europa League να έχει ξεκινήσει, η τεχνική ηγεσία και ο αρχηγός της Μακάμπι Τελ Αβίβ βρέθηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη.

Τόσο ο προπονητής όσο και ο αρχηγός της ομάδας από το Ισραήλ, Ντορ Πέρετζ, τόνισαν την ατμόσφαιρα που αναμένεται να συναντήσουν στην Τούμπα. Ο Λάζετιτς χαρακτήρισε το γήπεδο «θρυλικό» και εξέφρασε την ευχαρίστησή του που θα αγωνιστεί εκεί.

Από την πλευρά του, ο Ντον Πέρετζ ήταν ακόμα πιο χαρακτηριστικός, δηλώνοντας ότι οι παίκτες της Μακάμπι έχουν ακούσει πολλά για το περιβάλλον και θεωρούν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ «πραγματικούς οπαδούς ποδοσφαίρου».

Παράλληλα, αμφότεροι αναγνώρισαν την ποιότητα του αντιπάλου. Ο Πέρετζ αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ ως έναν «ταλαντούχο και έμπειρο αντίπαλο», ενώ ο προπονητής στάθηκε στη σταθερότητα της ελληνικής ομάδας, σημειώνοντας πως, ακόμα και στο τελευταίο της παιχνίδι που δυσκολεύτηκε στο σκοράρισμα, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες.

Το πλάνο του Λάζετιτς και το μάθημα από την περσινή σεζόν

Απαντώντας σε ερώτηση για τα αγωνιστικά προβλήματα, ο Ζάρκο Λάζετιτς επιβεβαίωσε την απουσία του επιθετικού Ίον Νικολαέσκου, αλλά τόνισε πως η υπόλοιπη αποστολή είναι «έτοιμη και με κίνητρο». Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι η ομάδα είναι σε καλό «μομέντουμ» και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία από την περσινή της πορεία στην Ευρώπη.

«Πέρσι είχαμε καλά παιχνίδια χωρίς αποτελέσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λάζετιτς, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η προσέγγισή τους στον αγώνα θα βασίζεται στο να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν, παραμένοντας συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό τους πλάνο.

«Στόχος μια καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα»

Ο αρχηγός της Μακάμπι, Ντον Πέρετζ, υπογράμμισε τη σημασία των έμπειρων παικτών στην ομάδα του, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, κάτι που είναι απαραίτητο στο Europa League.

«Να αποκομίσουμε τα μέγιστα από την ευρωπαϊκή μας εμπειρία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι μια καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα.

Συνολικά, η εικόνα που έδωσαν ο προπονητής και ο αρχηγός της Μακάμπι ήταν αυτή μιας ομάδας που έρχεται στη Θεσσαλονίκη με απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο, αλλά και με πίστη στις δικές της δυνάμεις, έτοιμη να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη δύσκολη έδρα της Τούμπας.