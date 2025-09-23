Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, έτοιμη για τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης (24/9, 19:45) στην Τούμπα. Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε γνωστή η αποστολή των Ισραηλινών, η οποία περιλαμβάνει 24 παίκτες, αλλά έχει μία σημαντική απουσία.

Η σημαντική απουσία Νικολαέσκου και η σύνθεση της αποστολής

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της αποστολής είναι η απουσία του Μολδαβού επιθετικού Ίον Νικολαέσκου, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Η απουσία του Νικολαέσκου αποτελεί πλήγμα για τη Μακάμπι, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς επιθετικούς της ομάδας.

Παρ’ όλα αυτά, η αποστολή που ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη είναι πλήρης από τα υπόλοιπα βασικά στελέχη. Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε η τεχνική ηγεσία της Μακάμπι για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ είναι οι:

Τερματοφύλακες: Γκεράφι, Μελίκα, Μισπάτι.

Αμυντικοί: Ρεβίβο, Χεϊτόρ, Καμαρά, Ασαντέ, Σλόμο, Γκρόππερ, Μπεν Χαρούς, Μπεν Χάμο, Αντράντε.

Μέσοι: Μπέλιτς, Λέντερμαν, Σισοκό, Νόι, Σαχάρ, Πέρετζ, Γιεχεκζέλ, Μαντμόν.

Επιθετικοί: Μαλέντ, Βαρέλα, Αμπού Φαρχί, Νταβίντα.

Τι να περιμένουμε από την Μακάμπι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν αποτελεί έναν εύκολο αντίπαλο. Πρόκειται για μια ομάδα με εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι τη League Phase του Europa League, δείχνοντας σοβαρότητα και οργάνωση.

Παρά την απουσία του Νικολαέσκου, το ρόστερ της διαθέτει βάθος και ποιότητα, έτοιμο να αντιμετωπίσει την έντονη ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Η αυριανή αναμέτρηση είναι κρίσιμη και για τις δύο ομάδες, καθώς μια νίκη στην πρεμιέρα μπορεί να δώσει μεγάλη ψυχολογική ώθηση και να καθορίσει την πορεία τους στον όμιλο. Όλα είναι πλέον έτοιμα για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στη Θεσσαλονίκη.