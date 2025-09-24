Ο Πάτρικ Ογκουνσότο επιστρέφει στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά χάρη στον γιο του. Πιο συγκεκριμένα, ο 8χρονος Τέμι Ογκουνσότο αποτελεί τη νέα μεταγραφή των τμημάτων υποδομών του ΠΑΟΚ.

Ο 42χρονος πλέον Ογκουνσότο, έχει αγωνιστεί σε 11 ομάδες της χώρας μας, με τον Εργοτέλη να αποτελεί την κύρια από αυτές. Με τον κρητικό σύλλογο, ο νιγηριανός επιθετικός έχει καταγράψει 146 εμφανίσεις, με 67 γκολ και μία ασίστ.

Όσον αφορά τον γιό του Τέμι, ξεχώρισε με τις ικανότητές του στην Ακαδημία «Joga Bonito Sports Club», με τον ΠΑΟΚ να κινείται γρήγορα για την περίπτωσή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, ο Τέμι θα προπονείται με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο γιός του Πάτρικ Ογκουνσότο, έγινε ο τρίτος παίκτης που μεταβαίνει στον «Δικέφαλο του Βορρά» από την Ακαδημία, μετά τους Άγγελο Μαύρο και Πολ Χάγκαν. Αποτέλεσε παίκτη της «Joga Bonito Sports Club» τα τελευταία τρία χρόνια, με προπονητή τον Στέφανο Παναγιωτίδη.